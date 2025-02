Con i Plateali due incontri a febbraio a suon di battute e improvvisazione

L’Auditorium San Giovanni Bosco di Varese e l’Oratorio di Comerio si preparano ad accogliere l’allegria e la comicità dei Plateali, la compagnia di improvvisazione teatrale varesina, che da sabato 21 febbraio ha inaugurato la nuova stagione teatrale 2024/2025.

Sabato 8 e 22 febbraio alle 21:00 sarà possibile assistere ai due match che si terranno rispettivamente il primo all’Auditorium San Giovanni Bosco di Varese e il secondo all’Oratorio di Comerio.

Il match di sabato 8 febbraio, il quarto della rassegna Pro, vedrà sfidarsi sul palco la squadra dei Fanti (composta da Marta Ponti, Ivan Cattini e Davide Coda), contro quella dei Cavalieri (composta da Ivo Ortelli, Gianni Cioffi e Barbara Buono). Qui per iscriversi. Il costo dei biglietti è di 14 euro, mentre il ridotto è di 10 euro (per i soci, studenti e over 65).

Sabato 22 febbraio, il match della rassegna Amatori, avrà come sfidanti la squadra di Varese contro quella di Milano. Qui per iscriversi. Il costo dei biglietti è di 10 euro, mentre il ridotto di 8 euro (per i soci, studenti e over 65).

Ma non finisce qui, perché è previsto un corso a Varese Corsi, che partirà lunedì 10 marzo, dalle 21:00 alle 23:00 sempre all’Auditorium San Giovanni Bosco di Varese. Per prenotarsi cliccare qui.

Per avere maggiori informazioni, si può consultare il sito dell’associazione, oppure scrivere a info@plateali.it o contattare l’insegnante Gianni Cioffi allo 3336121900.