Dal 1950 a Gallarate: Gallotti riapre la sede storica completamente rinnovata

Una giornata di festa per Gallotti Auto, che a Gallarate ha ri-inaugurato sede storica di via Carlo Noè, completamente rinnovata.

L’evento di venerdì sera è stata non solo la riapertura di uno spazio, ma anche un’occasione per vivere e trasmettere i valori che da oltre 75 anni guidano l’attività di Gallotti Auto: «Mio nonno creò nel 1950 l’azienda che, prima con mio padre Pietro e ora con mio figlio Tommaso, porto avanti con gli stessi valori» racconta il titolare, Andrea Gallotti. Che cita uno ad uno i princìpi: «Autonomia, nel senso di rimanere un gruppo indipendente per garantire relazioni autentiche con clienti e collaboratori, fiducia, attraverso l’offerta di un servizio basato sulla trasparenza e su un clima familiare costruito nel tempo; agilità, nella capacità di innovarci e adattarci ai cambiamenti per rispondere al meglio ai bisogni dei clienti e responsabilità nei confronti del territorio, anche attraverso il sostegno alle associazioni locali e alle iniziative per la mobilità sostenibile. Mio figlio Tommaso, che lavora già con me, riprenderà l’azienda e sono convinto che cercherà sempre d’indossare questi stessi valori».

Rivenditore multimarche con 25 collaboratori, Gallotti Auto opera nel settore automobilistico appunto dal 1950, anno in cui apre come concessionaria Fiat a Gallarate. Fin dall’inizio, Gallotti Auto è stata conosciuta e apprezzata dai suoi clienti per l’efficienza e l’affidabilità, sia per quanto riguarda la qualità delle vetture offerte, sia per i servizi e le competenze del personale dell’azienda. Oggi Gallotti Auto con i suoi quattro punti vendita, ha sede a Gallarate (con i due punti di Viale Milano e Via C. Noé), Jerago e Vergiate. Il Gruppo è specializzato nella vendita di autovetture a Km0 e di seconda mano, sia per privati che per aziende. Nelle sue sedi, espone anche diverse auto d’epoca. La concessionaria si è diversificata offrendo nuovi marchi ai suoi clienti SWM e DR service, che stanno già riscontrando molto successo. Inoltre a Gallarate, in via C. Noé 39, sono appena stati riaperti l’officina e il centro revisioni.

L’inaugurazione ha visto la partecipazione di associazioni locali, tra cui Lilt (Lega Italiana Lotta Tumori), SaraPink (Ass. Tumore), SiCura (Ass. Lotta contro la violenza), Lampi Blu (Promuovere la sicurezza), Asd Cicli Turri, e diversi rappresentanti dei media.

Questo momento sarà l’occasione per rafforzare i legami con il territorio e condividere una visione comune verso una mobilità innovativa e sostenibile: «A breve, in ognuna delle nostre concessionarie, i ciclisti potranno disporre liberamente di un punto di ristoro e di attrezzi per viaggiare sereni» conclude Gallotti.