Due incontri letterari con la “Rete Varese senza Frontiere”

Prosegue la serie di incontri pubblici e presentazioni di libri promossi dalle associazioni “unaltrastoriaVArese” e “Rete Varese senza Frontiere”, appuntamenti che uniscono approfondimento storico, riflessione sull’attualità e valore letterario delle opere presentate.

Il primo evento si terrà venerdì 21 febbraio alle ore 18:00 e vedrà la partecipazione di Emma Luciani, co-curatrice del volume Un capostazione al confino. Vicissitudini di un ferroviere antifascista (4 Punte Edizioni), all’interno del progetto editoriale “Il Treno Verso Sud”, collana “Le Rocce”. Il libro racconta la vicenda di un ferroviere che, oltre a essere musicista, poeta e letterato, subì il confino a causa delle sue posizioni antifasciste, un tema che, pur appartenendo alla storia passata, resta di forte attualità in un contesto in cui riemergono nostalgie autoritarie e misure repressive contro il dissenso. Durante la serata interverranno Giuseppe Musolino e Sara Sinigaglia, con letture a cura di Walter Longobardi.

Il secondo appuntamento è in programma per venerdì 1° marzo, sempre alle ore 18:00, e avrà come protagonista Lucia D’Anna, musicista e scrittrice varesina da anni residente in Terra Santa. L’autrice presenterà il suo libro Terra non promessa. Serie di dodici racconti (Edizioni Sonitus), offrendo testimonianze dirette sulla realtà di Gerusalemme Est e sul contesto socio-politico della regione.

Entrambi gli eventi si svolgeranno presso la sede delle associazioni organizzatrici in via Francesco del Cairo, 34, a Varese. L’ingresso è libero e gratuito, e al termine degli incontri si terrà una degustazione a offerta libera, finalizzata all’autofinanziamento delle attività associative.