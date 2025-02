Due ori per la squadra della CAM ai campionati italiani indoor di tiro con l’arco

Ai campionati italiani indoor di tiro con l’arco di Pordenone la Compagnia Arcieri Monica di Gallarate conquista due medaglie d’oro con la squadra maschile di arco ricurvo. Il terzetto composto dal campione Olimpico Michele Frangilli, Edoardo Sportiello Sghirinzetti (già campione italiano targa nel 2023) e Alessandro Volpato guadagna nella prima fase della competizione il titolo per la classe senior maschile, imponendosi per un solo punto sugli Arcieri del Roccolo di Canegrate.

Nella fase eliminatoria, valida per la conquista del titolo assoluto, la compagine gallaratese si è fatta strada verso la finale battendo per 6-0, ai quarti, gli arcieri Città di Opera e in semifinale, sempre 6-0, i padovani del Decumanus Maximus. In salita, invece, la finale contro la Iuvenilia (Torino): persi i primi due set, i gallaratesi riuscivano a raggiungere il pareggio e conquistare il titolo agli shoot-off.

Da segnalare, per la classe Ragazzi Femminile, la tredicesima piazza per Viola Ferretti (seconda fra le atlete lombarde) e il 25° posto di Vincenzo Rasulo per la classe Master Maschile – divisione compound.