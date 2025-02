Farmaci e materiale sanitario scarseggiano: il consigliere Astuti chiede l’intervento di Regione per rifornire gli ospedali della Sette Laghi

A un mese dall’avvio delle attività da parte del nuovo gestore della logistica e distribuzioni di farmaci e presidi, il problema dei rifornimenti negli ospedali dell’Asst Sette Laghi è rimasto.

Lo denuncia il consigliere del Partito Democratico Samuele Astuti che si rivolge all’assessore al Welfare Guido Bertolaso: «La Regione deve intervenire al più presto per garantire la fornitura di farmaci e materiali essenziali nelle strutture sanitarie dell’Asst Sette Laghi».

«La situazione è critica da tempo, ma nell’ultimo mese è precipitata – denuncia Astuti –. Le scorte sono esaurite in tutte le unità operative, dai punti prelievo alle terapie intensive. Mancano perfino farmaci essenziali come il cortisone e strumenti di base come provette e modulistica. Riceviamo segnalazioni drammatiche dagli operatori sanitari, costretti a lavorare in condizioni sempre più difficili. Mi chiedo se l’assessore al Welfare sia a conoscenza di questa emergenza e cosa intenda fare per risolverla».

«L’unico modo per ottenere forniture, e in quantità comunque insufficiente, sembra essere l’attivazione della procedura d’urgenza, possibile solo quando il servizio rischia di chiudere – prosegue il consigliere -. La procedura ordinaria prevede invece un percorso difficile e tortuoso che mette in discussione l’esistenza stessa dell’attività e solleva moltissime perplessità».

«La carenza di farmaci è un problema diffuso, ma la gestione della Regione lo sta aggravando – conclude Astuti –. Ci aspettiamo risposte chiare e, soprattutto, soluzioni immediate».

Il servizio di logistica e distribuzione era stato esternalizzato per volontà dell’allora direttore generale Gianni Bonelli. La prima ditta, vincitrice di concorso, ha chiesto la recessione del contratto che doveva durare fino al 2031. Il passaggio verso il nuovo gestore, il terzo nella graduatoria del concorso realizzato a suo tempo, è stato complesso sia a causa di problemi informatici sia per questioni sindacali.

Dal primo febbraio la nuova ditta ha iniziato le attività non senza difficoltà.