Floris: “Oggi ha prevalso il cuore. Vittoria dedicata ai tifosi del Varese”

VARESE – BORGARO 1-2 | LE VOCI DEI PROTAGONISTI

ROBERTO FLORIS (Allenatore Varese): Da qui in avanti non ci saranno partite facili perché sono tutti in cerca di punti, nessuno viene qui a passeggiare e ci rimangono 10-11 guerre. Il Borgaro ha fatto un’ottima partita, nel primo tempo abbiamo sofferto un po’ sugli esterni, infatti ho fatto subito un cambio. Non era una bocciatura per Marangon, ma era proprio una questione di equilibrio sugli esterni; poi da lì in poi ci siamo poi riassestati e non abbiamo più subito nulla. Oggi è prevalso il cuore, abbiamo avuto un grande spirito e voglia di lottare. Io ringrazio questi ragazzi ogni giorno per quello che stanno dando perché questa maglia. Mi dispiace per i ragazzi che a volte non faccio giocare ma so che sono intelligenti e capiscono. Stiamo continuando il nostro percorso, noi guardiamo solo a noi e a quello che dobbiamo fare. Questa vittoria la dedichiamo a questo pubblico che ci segue sempre, ai tifosi, quelli veri, che vengono a tifare Varese.

FLORIS 2: Fa piacere aver accorciato sul Bra ma non guardo tanto quello perché devo guardare al mio percorso, alla mia squadra. Pensiamo a fare quello che stiamo facendo, abbiamo 58 punti che sono tantissimi, e mancano ancora 10-11 partite. Il nostro lo stiamo facendo nel migliore dei modi. Il Bra ha già affrontato Bra, Chisola e NovaRomentin, noi quelle squadre dobbiamo ancora giocarci, perciò bisogna essere anche obiettivi e capire che i punti di distacco sono tanti. Romero ci sta dando una grande mano. L’avessimo avuto nella prima giornata, forse avremmo qualcosa di più.

STEFANO BANFI (Attaccante Varese): Abbiamo lottato fino all’ultimo, abbiamo preso . Ottima prestazione, mentalmente siamo stati forti e non ci siamo fatti abbattere . La testa sta facendo tanto in questo momento, anche per andare avanti. Con gli altri attaccanti mi trovo benissimo, in campo lavoriamo uno per l’altro e questo è molto importante. Arrivare in doppia cifra per un attaccante è sempre importante ma l’obiettivo è farne sempre qualcuno in più.

EZIO ROSSI (Allenatore Borgaro): Dopo 4 giorni di lavoro non mi aspettavo di vedere una squadra così, mi hanno sorpreso in positivo. Purtroppo c’è rammarico per il risultato perché la prestazione c’è stata, se andiamo a contare le palle gol c’è da non crederci. Però il calcio è questo, è fatto di episodi e di giocatori che ti tolgono le castagne dal fuoco, come è successo per il Varese. Abbiamo avuto quattro occasioni nel primo tempo e tre occasioni nel secondo o quattro forse con quel rigore dubbio, molto dubbio. Il Varese. l’ho detto anche ai miei giocatori, gioca molto sulle individualità, sulla fisicità e i calci piazzati; Romero in questa categoria è immancabile. Fa piacere tornare dove pensi di aver fatto bene, perché poi il Varese dopo la mia esperienza, per il momento, non l’ha ancora superato quel risultato. Penso di aver fatto bene e spero di lasciare un ricordo come persona, non tanto come come allenatore. Quando fai questo mestiere vorresti anche che il piacere di ritornare sia abbinato al piacere magari di portare a casa dei punti, ma oggi purtroppo non è andata così. Noi dobbiamo riuscire a stare a agganciarsi ai playout ma spero di vedere la mia squadra sempre come oggi.