Francesca Bonoldi rieletta rappresnetante del Movimento 5 stelle varesino

Si è svolta nel pomeriggio di sabato 8 febbraio a Varese l’assemblea elettiva del MoVimento 5 Stelle, che da regolamento dopo un anno di attività prevede che si voti per l’elezione del Rappresentante del Gruppo territoriale, comprendente nello specifico il capoluogo e l’intera area centro-settentrionale della nostra provincia.

Buona l’affluenza al seggio di via Francesco Del Cairo – nella sede data in uso dall’Associazione varesina “Un’Altra Storia” – aperto dalle ore 15.30 alle 18.30, in concomitanza con lo svolgimento dell’assemblea, a cui era presente anche il Coordinatore provinciale del MoVimento 5 Stelle, Luigi Genoni. Due i candidati in corsa quest’anno, fra cui la Rappresentante in carica Francesca Bonoldi che con il novanta per cento delle preferenze è stata riconfermata alla guida del Gruppo.

Un esito dunque che consentirà a Bonoldi e ai Referenti del suo Staff – Diego Carmenati (che ricopre anche l’incarico di Vice-Rappresentante) per i Progetti, Luca Paris per la Formazione e Francesco Pio Miceli per i Giovani – di proseguire il lavoro sul territorio nel segno della continuità.