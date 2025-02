Furti anche a Casbeno, i residenti: un gruppo su whatsapp per difenderci

Gentile Redazione,

Mi permetto di scriverLe per segnalarvi che, nella notte tra il 16 e il 17 febbraio 2025 si sono verificati più episodi di furto nella nostra zona, in particolare in via Oberdan (Casbeno). Questa notte, la polizia ci ha svegliati alle 3 per informarci che la nostra auto era stata rubata e poi ritrovata mentre i ladri tentavano di entrare in diversi appartamenti a circa 3 km di distanza, sempre nella zona di Casbeno. Visto che ho letto poco fa sul vostro giornale di un altro furto in casa avvenuto recentemente, credo sia importante mettere in guardia i cittadini e invitarli a prestare maggiore attenzione. Noi, nel nostro quartiere, abbiamo creato un gruppo WhatsApp e stiamo cercando di coinvolgere più persone possibile, così da formare una rete solidale di controllo del vicinato, specialmente per proteggere chi, come noi, ha in casa bambini piccoli o vicini anziani.

Ci tengo a precisare che la mia segnalazione non vuole creare allarmismo, ma semplicemente aumentare la consapevolezza e, perché no, favorire un po’ di solidarietà tra vicini, così da poter vivere tutti più serenamente. Ringrazio le forze dell’ordine per il loro intervento tempestivo e spero che questa segnalazione possa essere utile alla comunità. Vi ringrazio in anticipo per l’attenzione, Cordialmente, SM

Carissimo SM,

I gruppi whatsapp legati alle tematiche di sicurezza non sono una novità e anzi vengono impiegati proprio nei sistemi di controllo di vicinato che, come ha ben specificato il lettore, servono per il presidio discreto ma costante di una via o un delimitato territorio. Se impiegati correttamente – appunto evitando inutili allarmismi – possono aumentare la sensazione di sicurezza e di comunità. Va sempre tenuto presente e mai dimenticato che in caso di necessità è sempre opportuno avvisare il 112.

(ac)