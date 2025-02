Gallarate, sanzionati quattro giovanissimi. “Agivano come una baby gang”

Il Questore di Varese ha adottato una serie di misure di prevenzione a carico di un gruppetto di giovanissimi, poco più che maggiorenni, considerati socialmente pericolosi e responsabili di una serie di reati negli ultimi mesi, commessi – spiegano le autorità – con le modalità tipiche delle cosiddette baby gang.

Il gruppetto agiva per lo più a Gallarate e nei comuni circostanti: uno dei giovani, quello di età maggiore, è considerato una sorta di capo-banda e ha alle spalle diversi precedenti penali per furto, rapina aggravata, danneggiamento, spaccio di sostanze stupefacenti e porto di oggetti atti ad offendere. Lo scorso anno venne già colpito da un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno dal Comune di Gallarate.

Le modalità di azione della banda era quella di scegliere un obiettivo – un negozio o una singola persona – che veniva attaccato per essere derubato anche con violenza. Uno degli episodi valutati nel corso delle indagini dalla Polizia risale a fine gennaio: in quel caso gli agenti identificarono il più grande del gruppo come l’autore di una rapina aggravata ai danni di un giovane, preso a calci e derubato del borsello.

Ai quattro componenti della banda il Questore ha notificato la misura di prevenzione dell’Avviso Orale che impone di tenere una condotta conforme alla legge, pena l’aggravamento delle sanzioni penali in caso di reiterazione dei comportamenti delittuosi. Il capobanda invece ha ricevuto il cosiddetto Daspo fuori contesto, la misura solitamente applicata per le condotte violente negli stadi che ora può essere destinata a chi ha questo tipo di comportamento in contesti ordinari.