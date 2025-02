GAPCLINICS PCC Varese: la salute femminile ha un nuovo nome

Lo scorso 1° febbraio, GAPCLINICS PCC Varese ha aperto le porte alla comunità con un Open Day dedicato alla salute e al benessere femminile. Un evento che ha rappresentato non solo un’occasione di prevenzione e informazione, ma anche un momento di svolta: il poliambulatorio, erede dello storico PCC Varese, ha inaugurato una nuova fase sotto la guida di GAPCLINICS, un network innovativo che porta avanti con energia e passione l’eccellenza nella cura della persona.

Più di 80 partecipanti hanno potuto usufruire di consulenze specialistiche, incontri divulgativi e sessioni 1-to-1 con i medici del centro, affrontando tematiche fondamentali come prevenzione ginecologica, nutrizione e benessere generale.

L’Open Day si è concluso con un esclusivo evento di networking serale, che ha visto la partecipazione di dirigenti medici, professionisti sanitari e rappresentanti della società civile per un confronto su innovazione, sanità e territorio.

GAPCLINICS PCC: più servizi, più innovazione, più attenzione alla persona

La nuova gestione di GAPCLINICS PCC Varese mantiene salda l’eredità dello storico PCC, arricchendola con un approccio più ampio e multidisciplinare. Oltre a rafforzare il focus sulla cura globale della donna, il centro ha ampliato l’offerta clinica per rispondere in modo più efficace e completo alle esigenze di salute della comunità.

Le aree specialistiche attive in GAPCLINICS PCC

Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) – Supporto alle coppie con difficoltà nel concepimento, con percorsi personalizzati e tecnologie avanzate.

– Supporto alle coppie con difficoltà nel concepimento, con percorsi personalizzati e tecnologie avanzate. Trattamento MonnaLisa Touch™ – Terapia laser innovativa per il benessere ginecologico femminile, efficace nel trattamento dei disturbi della menopausa.

– Terapia laser innovativa per il benessere ginecologico femminile, efficace nel trattamento dei disturbi della menopausa. Chirurgia Ambulatoriale Mini-Invasiva – Interventi specialistici di chirurgia generale, plastica e vascolare, con tecniche di rapida ripresa.

– Interventi specialistici di chirurgia generale, plastica e vascolare, con tecniche di rapida ripresa. Pediatria e Medicina Preventiva – Percorsi per la salute dei più piccoli, con supporto multidisciplinare per crescita e sviluppo.

– Percorsi per la salute dei più piccoli, con supporto multidisciplinare per crescita e sviluppo. Andrologia e Urologia – Servizi specialistici per la salute maschile, con screening e trattamenti avanzati.

– Servizi specialistici per la salute maschile, con screening e trattamenti avanzati. Semiologia e Genetica Medica – Diagnosi e percorsi personalizzati per la prevenzione delle patologie ereditarie.

Cardiologia e Medicina Interna – Screening cardiovascolari e trattamenti per la gestione di patologie croniche.

– Screening cardiovascolari e trattamenti per la gestione di patologie croniche. Dermatologia e Senologia – Diagnosi e trattamenti per la salute della pelle e percorsi di prevenzione oncologica.

– Diagnosi e trattamenti per la salute della pelle e percorsi di prevenzione oncologica. Psicologia e Sessuologia – Supporto per il benessere emotivo e la salute sessuale.

– Supporto per il benessere emotivo e la salute sessuale. Osteopatia e Fisioterapia – Percorsi di riabilitazione e trattamento delle disfunzioni muscolo-scheletriche.

– Percorsi di riabilitazione e trattamento delle disfunzioni muscolo-scheletriche. Nutrizione e Dietologia – Programmi personalizzati per il benessere e la prevenzione delle patologie metaboliche.

Questa espansione dei servizi segna un passo avanti significativo per la struttura, che si pone come punto di riferimento per la salute della donna e della famiglia, offrendo un modello di assistenza moderna e integrata.

Un impegno continuo per la salute di tutti

La trasformazione di GAPCLINICS PCC Varese non è solo un cambio di gestione, ma un’evoluzione che guarda al futuro con una mission chiara: rendere la sanità più accessibile, efficiente e vicina alle esigenze delle persone.

L’Open Day è stato solo il primo passo di questo percorso.

Se non hai potuto partecipare, GAPCLINICS PCC ti aspetta per scoprire tutti i suoi servizi e prendersi cura della tua salute.