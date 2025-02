Giornata Mondiale delle Malattie Rare: borsa di studio della Gemma rara all’ospedale di Varese

Il 28 febbraio si celebra la Giornata Mondiale delle Malattie Rare, con il tema “Persone con malattia rara e ricerca”, per sensibilizzare e promuovere la ricerca scientifica.

L’Associazione La Gemma Rara ODV, in collaborazione con l’ASST Sette Laghi, finanzia una borsa di studio per la ricerca sulla malattia policistica renale (PKD), affidata alla Dott.ssa Caterina Barbieri. Lo studio, condotto dai reparti di Genetica Medica e Nefrologia, utilizza tecnologie avanzate per migliorare la diagnosi e comprendere i meccanismi genetici della malattia.

Un’iniziativa che conferma l’impegno dell’Associazione nel sostenere la ricerca e i pazienti con malattie rare.