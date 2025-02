I sette miglior film della stagione al cineforum di Azzate

Riparte il cineforum al Castellani di Azzate con sette dei migliori film della stagione. Naturalmente non mancano i film premiati nei maggiori festival europei.

Si comincia con lo splendido Maria di Larrain (giovedì 6 febbraio), molto più che un semplice biopic sull’immensa Maria Callas, per continuare con il discusso Parthenope di Sorrentino e il sorprendente film di Gomez Grand Tour.

Il quarto film All We Imagine as Light (Amore a Mumbai) è l’autentica rivelazione della stagione. Immancabile ad Azzate Almodovar con La stanza accanto, a seguire il film capolavoro di Salles – appena uscito in sala – Io sono ancora qui e, infine, la commedia statunitense Saturday Night, un film uscito per soli tre giorni e che non ha visto nessuno: il racconto della prima serata dello show comico che ha cambiato l’intrattenimento televisivo in America.

Si parte dunque giovedì 6 febbraio alle ore 21.

Tutti i film saranno presentati da Alessandro Leone.

La rassegna si svolge in collaborazione con Filmstudio90.

Inizio proiezioni ore 21.00 – Ingresso 5,00 € – Abbonamento all’intera rassegna 25,00 €

Cinema Castellani di Azzate, via Acquadro 32.

Questo nel dettaglio il programma