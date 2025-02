I voti del Varese: per Marchisone un gol e poco altro, la difesa questa volta non convince

VARESE – ASTI 1-1 | I VOTI AI BIANCOROSSI

PIRAS 6: Giornata quasi da spettatore. Un paio di parate facili ma anche un gol preso, sul quale poteva poco

FERRIERI 5: Dopo Saluzzo, l’esterno destro ripete una prestazione sottotono. Parte benino ma poi perde mordente, va a vuoto sul gol dell’Asti e nella ripresa sbaglia spesso decisione perdendo qualche pallone importante

BONACCORSI 5,5: Anche lui ha qualche colpa sull’azione del gol subito, nella ripresa ragiona poco e va troppo di ardore agonistico, cosa che non paga quasi mai

MIKHAYLOVSKIY 5,5: Non è ancora al meglio, non puntuale come al suo solito e anche sui palloni lunghi non sembra sempre leggerli al meglio

ROPOLO 6: In difesa è quello che convince di più, anche se nella ripresa deve lasciare il campo per motivi di under

Daqoune 6,5: Entra con l’ardore solito, recupera palloni e fa ripartire la squadra

DE ANGELIS 6: Rientrava oggi dopo il lungo infortunio e gioca con ordine e buona mentalità. Alla lunga perde fiato e viene sostituito

Piccioli 5,5: Titubante, non combina disastri ma non porta neanche quella spinta in più sulla fascia che necessiterebbe la squadra

D’IGLIO 5,5: Gioca senza forzare, che di per sé non è un male ma questo porta la squadra ad abbassare il ritmo e perdere spinta. Nella ripresa mancano le sue geometrie

Maccioni 6,5: Entra e in pochi minuti fa ammonire due avversari (Ghiardelli rischia l’espulsione). Anche qualche pallone messo bene in area. Meriterebbe maggior spazio

VALAGUSSA 6: Gara di grande sostanza, anche se gli manca il guizzo sotto porta. A centrocampo è sempre nel posto giusto, peccato che non riesca a farsi trovare anche in attacco

BANFI 6: Dopo la botta alla testa di Saluzzo dovrebbe riposare e invece stringe i denti e scende in campo. Colpisce un palo clamoroso e poi fa tanto gioco per i compagni

ROMERO 6: Tante palle alte sulle quali ha quasi sempre la meglio. Anche lui ammette di aver perso un po’ di lucidità nelle ultime uscite.

MARCHISONE 6: Bravo a intuire e geniale nel concludere per il gol dell’1-0. Resta però una fiammata isolata all’interno di una gara che lo vede gradualmente uscire dal gioco

Barzotti 6: Un risentimento lo limita, entra e si dà da fare per cercare il gol vittoria, ma il colpo di testa gli esce troppo centrale