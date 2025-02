Varese, occasione persa con l’Asti: 1-1 al “Franco Ossola”

Un pareggio davvero amaro quello del Varese contro l’Asti. L’1-1 del “Franco Ossola”, di fatti, non solo non permette di sfruttare il pareggio del Bra contro il fanalino di coda Chieri, ma fa perdere la seconda piazza in classifica a causa del sorpasso della NovaRomentin, che vince 1-0 a Cairo Montenotte e ora è a 54 punti, uno in più dei biancorossi. Una gara strana per i ragazzi di mister Floris – in tribuna per squalifica – che partono molto bene e trovano il gol con Marchisone, ma poi subiscono un gol evitabile nel primo tempo, mentre nella ripresa non riescono a mettere in campo il proprio potenziale, con l’Asti che ha buon gioco a difendersi, far correre il tempo e ripartire. L’assalto finale, fatto più di pancia che di testa, porterebbe anche al gol – o meglio, autogol – della vittoria, ma l’urlo dei tifosi biancorossi viene fermato in gola dalla bandierina alzata del guardalinee che segnala il fuorigioco di Romero.

E così, dopo aver raccolto un punto tra andata e ritorno con Saluzzo e Asti, il Varese si ritrova ancora alla stessa distanza dalla vetta, ma con una gara in meno da sfruttare. Questo pari contro un Asti non irresistibile sa tanto di occasione persa. Domenica prossima i biancorossi viaggeranno a Tortona per affrontare il Derthona, ma servirà qualcosa di più per portarsi a casa i tre punti.

FISCHIO D’INIZIO

Il Varese torna al “Franco Ossola” per ritrovare serenità e la vittoria dopo il doloroso ko di Saluzzo. Avversario di giornata è l’Asti che da gennaio è allenato da Alessandro Siciliano, chiamato a sostituire Marco Sesia a gennaio. Squalificati mister Roberto Floris e capitan Vitofrancesco, i biancorossi varesini scendono in campo con un 4-3-3 che vede D’Iglio in regia, nell’undici titolare rientra De Angelis dopo l’infortunio mentre in avanti c’è Romero supportato da Banfi e Marchisone. Per gli astigiani lo schema iniziale è il 3-5-2 con l’esperto Manasiev da mediano, mentre in avanti le punte sono Valenti e Diop.

PRIMO TEMPO

I primi minuti di partita sono un monologo varesino, almeno per quanto riguarda il possesso palla. Ma di occasioni non ne arrivano e così all’11’ Banfi ci prova con una sassata dai 3o metri che colpisce il palo esterno. La gara si sblocca al 14′ grazie a un errore della difesa dell’Asti e a una genialata di Marchisone: sul lungo lancio di Mikhaylovskiy, il colpo di testa di Cardore per il portiere è troppo lento, l’attaccante del Varese fiuta l’occasione e fa bene perché è lui ad arrivare per primo sul pallone e superare Brustolin con un pallonetto di coscia che si insacca morbido per l’1-0. Il Varese, trovato il vantaggio, prova a spingere ancora e al 22′ un altro errore degli ospiti, questa volta con Camatta, serve ancora Marchisone che calcia forte ma troppo centrale. L’Asti però è sornione e al primo vero affondo trova poco reattiva la difesa del Varese: cross da destra che sfila per l’area varesina, sul secondo palo arriva Camatta che con un mancino potente batte Piras per l’1-1. La reazione del Varese è immediata ma al 27′ l’intervento di Gjura sulla linea di porta evita il facile tap-in di Romero sulla sponda di testa di Ropolo. Nei minuti successivi si gioca poco, con tanti falli a spezzare il gioco e non dare ritmo al finale di tempo. All’intervallo la gara è così ancora bloccata sull’1-1.

SECONDO TEMPO

La ripresa inizia con tanti falli e poco gioco, il ritmo rimane basso e i minuti passano senza che il Varese riesca a creare i presupposti per riportarsi in vantaggio. Al 14′ un tiro al volo di De Angelis esce di poco mentre un minuto dopo è fondamentale l’intervento in scivolata di Cardore per fermare Banfi, lanciato verso la porta da una bella imbucata di D’Iglio. Dalla panchina entrano Daqoune e Piccioli per De Angelis e Ropolo e il Varese sale di colpi, ma al 26′ su azione d’angolo è ancora Gjura, come nel primo tempo, sulla riga di porta a spazzare sul colpo di testa di Ferrieri. Il Varese si gioca anche le carte Maccioni e Barzotti alzando ulteriormente la quota offensiva e al 39′ Romero va a centimetri dal gol con un colpo di testa su cross di Ferrieri. Nel finale ci sono tanti lanci che però portano poco profitto, tanto è vero che Brustolin è chiamato in causa solo dal debole colpo di testa di Barzotti al 44′. Nei 5′ di recupero i biancorossi provano a lanciare palloni in area e all’ultimo assalto, dopo una rovesciata di Banfi e una traversa di Romero, la palla entra in porta dopo una deviazione della difesa dell’Asti. Lo stadio esplode ma a bloccare l’esultanza è la bandierina alta del guardalinee che indica la posizione di fuorigioco di Romero che annulla il gol del 2-1. La gara termina così con un pareggio che non può soddisfare il Varese, che non sfrutta il pareggio del Bra e viene sorpassato in seconda posizione dalla NovaRomentin.