Il sindaco di Saronno si è dimesso

Il sindaco di Saronno Augusto Airoldi ha annunciato le sue dimissioni con una conferenza stampa convocata nel primo pomeriggio di oggi, martedì 18 febbraio.

A chiudere la partita della crisi politica che sta vivendo Saronno è dunque un gesto di responsabilità del primo cittadino che ha deciso di lasciare, aprendo la via al commissariamento e alle elezioni, vista l’impossibilità di sbloccare la situazione in consiglio comunale, dove i voti di maggioranza e opposizione si equivalgono, stante l’astensione della presidente Marta Gilli.

Il sindaco ha lanciato anche un appello ai consiglieri per velocizzare il ritorno al voto e il passaggio alla gestione prefettizia: «Non basta però, per rendere immediato lo scioglimento del consiglio comunale dovranno contestualmente presentare le dimissioni 13 consiglieri». I tempi per il passo indietro del sindaco, per ragioni procedurali (conferma dopo venti giorni) sono infatti più lunghi.

(in seguito ulteriori aggiornamenti)