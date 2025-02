Il Varese ritrova Ezio Rossi sulla sua strada. Lari intanto torna allo Spezia

Dopo la serie di 7 partite in 28 giorni conclusa con la vittoria di Fossano, sudata ma importante, il Varese potrà contare su una settimana piena di preparazione in vista della prossima gara di campionato che vedrà i biancorossi impegnati al “Franco Ossola” (domenica 9 febbraio ore 14.30) contro il Borgaro.

Se la squadra di mister Roberto Floris ha finalmente potuto godere di un lunedì di riposo, qualcosa si è mosso nell’ambiente varesino. La prima notizia da registrare è il ritorno allo Spezia di Niccolò Lari. La punta classe 2005 era già in uscita da qualche settimana – non si allenava con la squadra da metà gennaio – ma il suo futuro è stato incerto. Alla base di questo “limbo” c’era anche la voce di un forte interesse del Bra per l’attaccante, una soluzione che ovviamente a Varese non sarebbe stata vista di buon occhio. Alla fine Lari è tornato alla casa-madre, e sarà quindi lo Spezia a decidere quale sarà il futuro dell’attaccante.

Intanto, come già avvenuto l’anno scorso, ci sarà un ritorno al “Franco Ossola” per Ezio Rossi. La scorsa stagione l’allenatore aveva esordito sulla panchina del Pdhae proprio a Masnago. E così farà anche quest’anno. Rossi, di fatti, sarà il nuovo mister del Borgaro, prossimo avversario dei biancorossi.