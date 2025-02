In piazza Montegrappa colorati di lilla per affrontare i disturbi alimentari

Il prossimo sabato 15 marzo verrà celebrata la Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla, appuntamento dedicato alla sensibilizzazione sui disturbi della nutrizione e della alimentazione, i cosiddetti DNA, che colpiscono soprattutto adolescenti e giovani e che anche in Italia coinvolgono milioni di persone.

Per questo motivo a Varese, nella centralissima piazza Montegrappa, in quella data è stato organizzato un “flash mob”, ovvero un raduno a tema per mettere l’accento su queste tematiche. Il flash mob è intitolato “A tutto lilla” (il colore è quello prescelto per questo genere di iniziative) e si terrà tra le ore 14 e le 15,30.

L’invito degli organizzatori è quello di presentarsi nel centro di Varese indossando una maglietta di colore lilla, ma anche di diffondere il più possibile l’invito (sia di persona, sia sui social) così da garantire una partecipazione numerosa e da promuovere prevenzione e informazione riguardo a queste patologie.

Numerose le istituzioni e le associazioni coinvolte a partire dall’Università dell’Insubria e dal Comune di Varese. Il programma prevede l’inizio della distribuzione delle magliette alle 13,30 seguita dal flash mob vero e proprio (14 – 14,30) guidato da un gruppo di facilitatori e accompagnato dall’Insubriae Chorus. Dalle 14,30, dopo un momento di silenzio e riflessione, inizierà la distribuzione del materiale informativo mentre alcuni animatori esporranno una serie di cartelli con messaggi chiave sui DNA.