Inaugurato il nuovo spazio Acinque a Varese

È stato inaugurato, dopo la sua riqualificazione, lo Spazio Acinque di via Avegno 4 a Varese: è il terzo ristrutturato con le nuove linee dell’azienda, dopo quelli di Monza e Lecco.

«Il radicamento territoriale – ha sottolineato Matteo Barbera, presidente del Gruppo Acinque – è il tratto peculiare della nostra azienda, in cui investiamo in maniera costante con l’obiettivo di consolidare la presenza capillare e la qualità dei servizi. In un mercato complesso e sottoposto a molteplici sollecitazioni è importante garantire alle famiglie un punto di riferimento concreto e affidabile, immediatamente riconoscibile anche dal punto di vista dello stile e dei valori di Acinque».

In tutti i territori in cui opera sono 19 gli sportelli di Acinque Energia, di cui 2 nella provincia di Varese che annualmente accolgono in media poco meno di 15mila persone. Lo sportello è stato rinnovato all’insegna del comfort e della funzionalità secondo l’identità, le linee e i colori che contraddistinguono il gruppo. Particolare attenzione è stata posta alla sostenibilità, con l’installazione di luci ancora più efficienti e pareti in legno fonoassorbenti.

«La riqualificazione dei nostri spazi secondo un modello uniforme e costante – ha detto l’amministratore delegato di Acinque Energia, Andrea Tugnoli – significa dare valore ai luoghi fisici in cui i cittadini incontrano gli specialisti dell’azienda e possono raccogliere informazioni e chiarimenti sulle bollette, nonché ricevere una consulenza dedicata volta a individuare soluzioni su misura e indirizzare attuali e nuovi clienti verso scelte consapevoli».

Non ha fatto mancare la propria vicinanza il Comune di Varese, presente con l’assessora al Bilancio Cristina Buzzetti, che ha sottolineato l’importanza della presenza della società, e la sua continua riqualificazione, nel cuore della città.

Lo Spazio Acinque di via Avegno 4 è a disposizione dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16 (orario continuato) e il sabato dalle 8.30 alle 12.30. Lo sportello della città capoluogo è inoltre affiancato da quello presente nel Comune di Luino, in via Cavallotti 26, aperto il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 8.30 alle 12.

PER INAUGURARE I NUOVI SPAZI, UN INCONTRO CON I CAMPIONI DELLA PALLACANESTRO VARESE

Acinque ha deciso inoltre di celebrare il restyling dello sportello organizzando un momento di incontro con i campioni della Pallacanestro Varese.

Allo spazio di via Avegno 4, giovedì 27 febbraio dalle 17, Jaylen Hands e Marco Legovich saranno disponibili per foto e autografi. L’evento è a ingresso libero.

Inoltre, la società ha deciso di istituire uno sconto extra di 30 euro per tutti coloro che sceglieranno Acinque Energia nelle due settimane successive all’inaugurazione, promozione che si somma a quelle già attive.