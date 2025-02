Incendio nel luganese, abitazioni evacuate

Tanta paura nella serata di venerdì 14 febbraio a Vico Morcote nel Luganese. Poco dopo le 23:30 in Cort da Pizzora, è divampato un incendio in un’abitazione privata. Stando a una prima ricostruzione e per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, il rogo avrebbe avuto origine dalla canna fumaria, per poi propagarsi al tetto.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Città di Lugano, i soccorritori della Croce Verde di Lugano nonché i pompieri di Melide e di Lugano, che hanno circoscritto e domato le fiamme, impedendone l’estensione ad altre strutture. (immagine di repertorio)

A scopo precauzionale, è stata disposta l’evacuazione temporanea delle abitazioni vicine, i cui residenti hanno già potuto fare ritorno nelle loro case. Una persona è stata trasportata all’ospedale per controlli medici a seguito di ferite giudicate non gravi. Per agevolare le operazioni di spegnimento, Strada Al Castell e Strada da Carona sono state chiuse al traffico.