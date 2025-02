La Canottieri Varese e tutto il mondo del canottaggio piangono Guerrino Zingaro

(Foto Canottaggio.org)

Sono giorni tristi in casa Canottieri Varese per la morte di Guerrino Zingaro. Aveva 74 anni, alla Schiranna è stato allenatore di lungo corso fino al 2003, ruolo ricoperto anche nelle nazionali Under 23, assolute e pesi leggeri. Non solo Varese e l’azzurro: nel 2015 gli avevano dedicato un evento speciale alla Canottieri Gavirate, trasformando un semplice raduno tra ex compagni di squadra in un appuntamento di richiamo nazionale. Quel giorno a omaggiarlo c’erano anche Elia Luini e Fabrizio Macchi primo atleta paralimpico della storia remiera a gareggiare con i normodotati quando ancora non esisteva la categoria Para Rowing.

A ricordarlo con una nota ufficiale è la Canottieri Varese, che scrive: «Con profondo dispiacere, la Canottieri Varese ha appreso della notizia della scomparsa di Guerrino Zingaro, ex allenatore che ci ha lasciato all’età di 74 anni. Nato a Varese, viveva a Leonessa, nelle Marche, non lontano dal Centro Olimpico di Piediluco, che di fatto rappresentava la sua seconda casa. Guerrino ha prestato la sua opera di allenatore a fianco di coach Vincenzo Prina in due periodi distinti, tra gli anni ’90 e il 2000, fino al 2003. Parallelamente, ha ricoperto il ruolo di tecnico nelle nazionali Under 23, Assolute e Pesi Leggeri, contribuendo in modo significativo alla crescita e allo sviluppo del canottaggio italiano.

Dotato di un carattere forte e determinato, ma al contempo affabile e sempre disponibile, ha lasciato un segno profondo nei cuori di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e di allenarsi sotto la sua guida. Gli atleti che ha seguito serbano di lui un ricordo fatto di grande stima e sincero affetto.

In particolare, il nostro Direttore Generale Pierpaolo Frattini, allenato proprio da Guerrino in Canottieri quando vinse il Mondiale Junior, lo ricorda con grande affetto e simpatia, rievocando la frase che Guerrino pronunciava spesso: “Dai sù, passami l’ingegner nella cassetta”, uno strumento oggi quasi in disuso per la messa a punto delle barche.

La Canottieri Varese lo saluta con affetto e si stringe attorno alla famiglia in questo triste momento, rendendo omaggio al ricordo di un professionista appassionato e di un uomo dal grande spessore umano.