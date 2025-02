La valutazione dei rischi in ottica di genere, se ne parla alla Cooperativa Belforte a Varese

Iniziativa del Coordinamento RLS Cgil Varese il giorno lunedì 10 febbraio presso la Cooperativa Belforte a Varese.

Tema dell’incontro la valutazione dei rischi sulla base delle specificità di genere: un obbligo di legge al fine di tutelare la salute di lavoratrici e lavoratori, offrendo insieme anche notevoli opportunità economiche alle imprese per incrementare i livelli di qualità del lavoro e di produttività, attraverso specifiche misure preventive e di protezione.

«Riteniamo centrale un focus sui rischi di genere per diffondere strumenti operativi utili anche per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza», spiega Ivano Ventimiglia, responsabile dipartimento salute e sicurezza della Cgil di Varese.