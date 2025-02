La VON rompe il ghiaccio, Busto ancora a segno

Doppio successo per le nostre squadre impegnate nel campionato di Serie C maschile di pallanuoto. Terza vittoria in tre gare per Busto che passa di stretta misura (7-8) a Milano con la Bocconi, primo hurrà per la Varese Olona che travolge 15-6 Buccinasco.

Alla Comunale di Varese la VON inizia con il freno a mano tirato: nel primo periodo Buccinasco si porta addirittura sull’1-4 nelle prime battute, poi però la squadra di Osigliani scaccia le paure e alla prima sirena è già a -1. Poi è un monologo biancorossoblu: Pandolfo segna 3 volte ma sono ben dieci i varesini che siglano almeno una rete. «Vittoria importante – spiega Osigliani – un po’ sofferta in avvio ma poi abbiamo imposto il nostro gioco».

Nella vasca della Bocconi va invece in scena un match tiratissimo in cui Busto prova a scappare in avvio ma viene riacciuffata dai padroni di casa. Lo scatenato Robecchi, poker di gol, guida gli ospiti dopo l’intervallo ma nell’ultimo quarto i milanesi si giocano il tutto per tutto. Sul 7-8 la squadra di Crespi paga ben tre situazioni con l’uomo in meno ma riesce a reggere in difesa davanti alla porta di Gianazza, potendo festeggiare sulla sirena.

Varese Olona Nuoto – WP Buccinasco 16-5

(3-4, 2-0; 5-0, 6-1).

VON: Brisca, Drammis 2, Sonzini 2, Belli 1, Fioravazzi 1, Sciocco T., De Michele 1, Gianfranceschi 2, Parma 1, Oleotti 1, Sciocco M., Cardinale 2, Cantore, Pandolfo 3. All. Osigliani.

Bocconi – Busto PN 7-8

(1-3, 3-1; 1-3, 2-1)

Busto: Gianazza, Del Sorbo, Daverio 1, Errante, Benedetti 1, Peluso, Bellemo 1, Giorgetti 1, Bonati, Gennari, Robecchi 4, Re, Pedroni, Peluso. All. Crespi.