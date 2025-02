Letteratura, musica e guerra nell’incontro tra i ragazzi di Azzate e l’autore Abramo Vane

Lezione speciale per i ragazzi delle classi terze della scuola secondaria di primo grado Leonardo Da Vinci di Azzate che nella mattinata di oggi, lunedì 17 febbraio, hanno incontrato lo scrittore Abramo Vane, autore del libro “Il Soldato inutile”.

L’evento, sostenuto dalla sezione varesinda di Anmig (Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra) , ha rappresentato l’occasione per far riflettere i ragazzi sul lavoro dello scrittore e sul tema purtroppo sempre attuale del suo racconto, quello della guerra.

Partendo dal riferimento diretto alla ritirata di Russia della seconda guerra mondiale, descritto nel libro, i ragazzi hanno aperto con lo scrittore un dialogo ricco di interventi cui hanno partecipato anche due alpini della sezione di Varese: Ernesto Ferrarini e Franco Formica. Quest’ultimo, intonando canti con l’armonica, ha presentato ai ragazzi brani suonati dai soldati per confortare il morale tra quelle atrocità.

“La scrittura è la comunicazione più autentica. Unisce le anime in una sola”, si legge nel libro di Vane.

“Abbiamo proposto ai ragazzi questo incontro proprio per dare valore alla scrittura come forma d’arte e per avvicinarvi sempre più i nostri adolescenti attraverso la conoscenza, l’esperienza e il coinvolgimento diretto“, spiegano i docenti.

Il libro di Vane, Il Soldato inutile, sostiene una raccolta fondi per la ricerca sulla fibrosi cistica.