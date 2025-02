Licata: “Pedaggio dimezzato per la tangenziale di Varese, tappa importante di una battaglia lunga 10 anni”

«Dopo una serrata trattativa che ho intavolato nei mesi scorsi in Regione con i vertici delle società Pedemontana Spa e Concessioni Autostradali Lombarde Spa, insieme all’assessore regionale alle Infrastrutture Claudia Terzi, si è raggiunto l’accordo di ridurre del 50% il pedaggio sulla tangenziale di Varese per gli automobilisti che la percorrono regolarmente. Un risultato molto importante, tappa fondamentale, ma non finale, di una battaglia che conduco da anni, prima da sindaco di un comune attraversato dalla Pedemontana, poi da consigliere provinciale e ora da consigliere regionale. Finalmente si rompe il tabù dell’immutabilità del pedaggio, anche grazie al fronte comune delle istituzioni territoriali. A breve un tavolo anche per la realizzazione del nuovo svincolo di Gazzada», così Giuseppe Licata, consigliere regionale di Forza Italia e membro della commissione regionale Infrastrutture e Mobilità.

Nei mesi scorsi, dai dati dettagliati dei passaggi di auto sulla tangenziale Pedemontana di Varese era emerso uno scarso utilizzo dell’infrastruttura da parte di chi attraversa regolarmente quell’asse viario. «Automobilisti pendolari che, a causa del salatissimo pedaggio, preferiscono utilizzare la strada provinciale e la viabilità locale, alimentando le code tra la rotonda del ponte di Vedano e lo svincolo A8 di Gazzada, e congestionando il traffico in tutta l’area a sud del comune di Varese – continua Licata – Da qui la richiesta che ho avanzato a Pedemontana Spa e a CAL Spa di compiere un importante primo passo, riducendo in maniera sostanziale il pedaggio per i pendolari, ben oltre le scontistiche già applicate».

«L’accordo raggiunto – spiega Licata – prevede, a partire dal prossimo primo marzo, il dimezzamento automatico del pedaggio per gli automobilisti che passeranno dalla tangenziale oltre le 9 volte al mese. Seguirà, nei prossimi mesi, un monitoraggio dei nuovi livelli di utilizzo dell’infrastruttura e degli effetti sul traffico locale, particolarmente da giugno, quando il tratto di viadotto oggi chiuso per manutenzione verrà riaperto. Conclusa entro un anno la fase di monitoraggio – aggiunge – le due società hanno preso l’impegno di rimettersi al tavolo in Regione per valutare insieme ulteriori riduzioni del pedaggio, da estendere a fasce sempre più ampie di automobilisti, in un’ottica di gradualità e di sostenibilità finanziaria: un metodo che si sta rivelando proficuo, rispetto al muro contro muro che andava avanti da 10 anni».

Non solo: Licata sta avviando un tavolo di confronto regionale per la realizzazione di una nuova corsia nello svincolo di Gazzada, dallo sbocco della tangenziale verso l’A8 e il lago di Varese, per eliminare il collo di bottiglia che in quel tratto causa ulteriori code e rallentamenti. «Sono fiducioso di prossimi e significativi passi avanti anche su questo fronte – conclude Licata, che definisce – preziosi, per l’esito positivo di queste trattative, l’impulso dell’assessore Terzi e il supporto del Gruppo regionale di Forza Italia. Altrettanto fondamentale il fronte comune dei sindaci del territorio, della Provincia e del Prefetto: un lavoro di squadra che sono certo continuerà a portare frutti».