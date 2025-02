Giovedì, 20 febbraio 2025, alle ore 21.00, presso la Sala letture del Comune di Besozzo, in via Mazzini, 10 ( ingresso biblioteca) il ‘Punto Salute Besozzo’ del mese di febbraio propone un incontro dal titolo: “l’importanza della prevenzione in campo oculistico ”.

L’amministrazione Comunale di Besozzo intende proseguire con momenti di sensibilizzazione e informazione relativi alla salute in un contesto confortevole e amichevole. In questa occasione, il Dott. Giovanni Esempio , oculista attivo sul territorio da più di 40 anni, si occuperà di prevenzione, fondamentale anche in questo campo. Dei tipi di controlli da effettuare anche a seconda dell’età.

“Sono molto contento e onorato – interviene il Dott. Giovanni Esempio – di partecipare ad una serata di prevenzione a Besozzo. credo nell’ importanza di sottoporsi a controlli periodici ed evitare il fai da te nell’acquisto degli occhiali. E’ molto importante fare prevenzione e non aspettare quando si presentano i primi sintomi o disturbi. Parleremo dei diversi tipi di disturbi visivi ed insieme analizzeremo come prevenirli”.

Moderatore della serata il giornalista Claudio Ferretti, che nei mesi scorsi ha avuto modo di intervistare il Dott. Esempio e delineare la sua professionalità.

“ Questi incontri sulla prevenzione della salute – commenta Claudio Ferretti – danno il grande privilegio di comprendere meglio i grandi progressi della medicina nell’ aiutarci a vivere meglio!”.

“Il Punto salute Besozzo vuole diventare un riferimento per la cittadinanza e sia le associazioni, il singolo cittadino o professionista, come pure i medici di famiglia possono proporre ed affrontare ad un tavolo di confronto – commenta l’assessore allo sport e benessere Francesca Pianese – le ampie tematiche della “salute”.

Chi volesse del territorio contattarci per fare prevenzione e trasmettere la propria esperienza e competenza nel campo della salute può contattare l’ufficio sport e benessere scrivendo all’indirizzo affarigenerali@comune.besozzo.va.it “ .

A seguire un momento conviviale per confrontarsi e scambiare pareri, opinioni o semplici riflessioni. Ingresso libero gratuito.