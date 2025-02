Marito e moglie realizzano una casetta dei libri fuori dall’oncoematologia dell’ospedale di Busto

Un dono speciale all’oncoematologia dell’ospedale di Busto Arsizio. Fuori dal padiglione Shapira dove , in occasione della giornata mondiale contro il cancrosi è tenuta l’inaugurazione del day hospital ridipinto e con arredi nuovi, marito e moglie hanno voluto fare un piccolo gesto per chi, in quegli spazi, dovrà trascorrere ore di cura.

È stata realizzata una casetta dei libri, dove si potranno donare copie a disposizione dei pazienti che dovranno sottoporsi alle terapie. Un dono pensato e realizzato dalla coppia Ernestino e Marika