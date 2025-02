Miss Rally dei Laghi, a Carnago la finale del decennale

L’arrivo del Rally dei Laghi, il tradizionale evento motoristico in programma l’1-2 marzo, porta con sé anche un altro appuntamento fisso: quello con l’elezione della reginetta di bellezza che salirà sul podio con i piloti e parteciperà a tutti i momenti ufficiali legati alla gara.

Il concorso Miss Rally dei Laghi è arrivato al decennale (la prima edizione risale al 2013 ma per il covid ci si è fermati tre anni) e la serata conclusiva andrà in scena sabato 15 febbraio a Villa Bregana, a Carnago. In quella occasione, nel corso di una cena di gala, le finaliste saliranno in passerella per contendersi la tradizionale “fascia” e gli altri premi in palio. (in apertura una foto dell’edizione 2024: con la corona la vincitrice, Samantha Pugliese)

Alla serata interverranno anche alcuni personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport; sono previste alcune esibizioni live con il ritorno di un comico, Max Pieriboni, che oltre a esibirsi a Zelig e Colorado Café è stato spesso presente a Miss Rally dei Laghi. A condurre l’appuntamento sarà Francesca Mognoni e con lei ci sarà una sorpresa che verrà rivelata all’ultimo momento.

«Questa finale è il coronamento di un percorso entusiasmante – spiega l’ideatore del concorso, il fotografo Eugenio Barbaresco – Le nostre concorrenti hanno dimostrato bellezza, determinazione, spirito sportivo e passione: qualità che rispecchiano l’anima del rally».