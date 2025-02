Orti urbani a Varese, è online il bando per la concessione di 86 aree

E’ stato pubblicato il bando per l’assegnazione di 86 orti urbani nella città di Varese. La concessione dei terreni è triennale ed è destinata a pensionati e persone che si trovano in difficoltà economiche.

«Il bando ha una valenza ambientale e sociale – spiega l’assessora alla Tutela ambientale e sostenibilità sociale Nicoletta San Martino – mettendo a disposizione delle aree verdi che costituiscono degli ottimi strumenti di socializzazione e aggregazione, essenziali soprattutto per le persone anziane o in situazioni delicate di difficoltà economica. Inoltre gli orti urbani contribuiscono alla diffusione delle buone pratiche che fanno bene all’ambiente e alla salute, con la produzione di prodotti a km 0, favorendo al tempo stesso lo scambio intergenerazionale e interculturale».

Gli appezzamenti da coltivare hanno una superficie di 50 mq ciascuno e sono distribuiti in diverse zone della città: via valle Luna a Calcinate degli Orrigoni, via Ghiffa Bassa a San Fermo, via Guaralda e via Salvore a Giubiano e in via Santa Maria Maddalena a San Carlo.

Le domande di partecipazione vanno presentate entro le ore 12.00 del giorno 10 marzo 2025, tramite consegna a mano all’Ufficio Protocollo, in via Sacco 5, oppure tramite e-mail scrivendo all’indirizzo protocollo.generale@comune.varese.it. Nel caso in cui un richiedente risultasse già assegnatario uscente e in possesso dei requisiti richiesti, gli verrà riassegnato lo stesso orto già precedentemente coltivato. La concessione avrà durata massima fino al termine della terza annata agraria, per il 31 ottobre 2027, per consentire all’eventuale subentrante di disporre del terreno libero da colture precedenti a partire da inizio primavera 2028. Tutte le informazioni sui requisiti per partecipare al bando, i documenti da presentare e i dettagli sono sul sito del Comune di Varese.