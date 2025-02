Pari con l’Asti, le voci del Varese: “Avremmo meritato qualcosa in più”

VARESE – ASTI 1-1 | LE VOCI DEI PROTAGONISTI

MAURIZIO PROVENZANO (Vice allenatore Varese): C’è un grande rammarico per essere stati passivi, ci siamo abbassati troppo dopo il gol e questo è una cosa che non deve succedere. Dovevamo assolutamente gestirlo meglio, soprattutto dopo essere andati in vantaggio. Nella ripresa abbiamo provato a spingere, purtroppo ancora una volta un episodio all’ultimo minuto che poteva premiare questi ragazzi non è andato bene. I ragazzi si impegnano tantissimo e, per quello che danno in settimana e anche per quello che hanno fatto vedere oggi, meritavano qualcosa in più. Sul gol annullato il guardalinee ha detto che che l’attaccante era in fuorigioco, in realtà pare che sia stato un autogol, però non ho ancora visto l’episodio.

PROVENZANO 2: Nel secondo tempo sono saltati un po’ gli schemi, loro si sono abbassati molto e abbiamo messo dentro Barzotti che ha avuto un risentimento muscolare in settimana e non ha potuto allenarsi, si è messo a disposizione; questa è la conferma che questi ragazzi stanno dando l’anima anche da infortunati. Purtroppo il risultato dice una o l’altra, quindi evidentemente non siamo stati abbastanza bravi.

NICCOLÒ ROMERO (Attaccante Varese): Il gol annullato sembra una decisione corretta. Bravissima la terna ad aver la capacità di fischiare così lucidamente un fuorigioco comunque al 96º in una partita così, quindi c’è da fare loro i complimenti, ma non ironici, seri. Guardiamo quello che abbiamo fatto noi, si poteva gestire meglio la partita in generale, il primo tempo siamo andati un pochetto in fatica, comunque abbiamo subito solo un tiro in porta; purtroppo in questo momento subisci un tiro e ti fanno gol. Però poi il secondo tempo abbiamo fatto le cose che dovevamo, li abbiamo tenuti lì, sbagliando qualche occasione; è mancata proprio la finalizzazione, in questo periodo magari siamo meno brillanti di un mese fa. Certo, bisogna fare di più, di questo sono consapevole.

ROMERO 2: La questione Albenga non l’abbiamo subita più di tanto, di sicuro la sconfitta di Saluzzo è stato un colpo perché arrivavamo da un lungo periodo da imbattuti e anche per me è stata la prima caduta. Non ne abbiamo fatta una catastrofe, c’era grande voglia di fare una partita diversa oggi. Abbiamo fatto la nostra solita settimana cercando di riconcentrarci al massimo come abbiamo fatto finora; partite sbagliate succedono, abbiamo reagito benino, anche se potevamo fare meglio, quello sicuramente.

ALESSANDRO SICILIANO (Allenatore Asti): Abbiamo fatto una grande prestazione, dovevamo farlo per fare risultato sul campo di una squadra fortissima che si gioca la vetta del campionato, con la differenza di punti in classifica che parla chiaro sulla differenza tra le due squadre. Spero che da questa partita ripartiremo per toglierci da questa situazione difficile. Da allenatore, se la squadra risponde a quello che dico, non posso che essere contento. Abbiamo subito qualche mischia ma non occasioni clamorose. Per noi questo è un punto fondamentale.