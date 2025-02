Parte il carnevale Bosino, ma Varese è senza carro

Avrà inizio sabato primo marzo la settimana di festeggiamenti per il carnevale Bosino, arrivato alla 32esima edizione.

Come ormai da tradizione, comincerà con la consegna delle chiavi della città al re Bosino da parte del sindaco di Varese: alle 15 il Corteo di apertura del Carnevale, che partirà da piazzale Trento (di fronte alla Stazione Nord) e arriverà fino a Palazzo Estense in via Sacco – con una breve sosta in corso Matteotti per la presentazione ufficiale del programma del 32° Carnevale Bosino – dove alle 15.30 il sindaco Davide Galimberti darà il via ufficiale al Carnevale 2025 proprio con la onsegna delle chiavi della città al Re Bosino.

Il clou sarà però come sempre sabato 8 con la tradizionale Sfilata di Carnevale di gruppi mascherati e carri allegorici per le vie del centro di Varese, con partenza alle 14.30 da via Sacco. Alla partenza ci saranno 9 carri e 10 gruppi, per un totale di circa 700 persone coinvolte:da Lurate Caccivio (che si presentano con “il risveglio dei robot “), Olgiate Comasco (con “Che ne sanno i 2000?), Caravate (“I messicani”), Cuasso al Monte (Nautilus), Castronno (Con quattro carri: lo yeti – valanga – montagna – funivia), Rancio Valcuvia (“Egitto”). Spicca l’assenza però di un carro nella città di Varese: «Fino all’anno scorso ce n’era uno, ora nemmeno quello – spiega il Regiù Marco Broggini – e su questo faccio un appello a parrocchie, pro loco, gruppi vari perchè Varese torni ad avere il suo carro».

Varese sarà più rappresentata nei gruppi a piedi: ci sarà infatti un gruppo della Casa del Giocattolo Solidale, delle “Fruttarole del Lazzaretto” e degli “Spaventapasseri” gruppo, che si divide tra Azzate e Varese. Con loro anche un gruppo di Castronno, “Le donne dello Yeti”, “le tribu” della comunità filippina, un gruppo di Ispra, le “gitane” di Albizzate – e ben tre gruppi provenienti da El Salvador.

La conclusione sarà alle 16.30 in piazza Monte Grappa, con il discorso del Re Bosino e le premiazioni dei primi tre classificati su tre categorie dei Carri, dei Gruppi mascherati e della Mascherina d’oro. (competizione per bambini dai 3 anni agli 11 cui si accede inviando una foto mascherata all’indirizzo segreteria@famigliabosina.it entro le ore 12 di mercoledì 5 marzo – QUI tutte le info ).

Anche quest’anno poi la Famiglia bosina festeggerà il Carnevale solidale giovedì 6 marzo con i bambini dell’Oncoematologia dell’Ospedale Del Ponte e con i ragazzi del Centro diurno Anaconda: tra loro ci sarà anche il pin Girometta.

«Innanzitutto dobbiamo augurare buon compleanno alla famiglia Bosina, che compie 70 anni: è nata infatti nel 1955 – spiega Loris Baraldi, che dal 1990 interpreta il Pin Girometta – La famiglia Bosina come primo obiettivo aveva quello di dare una maschera a Varese: hanno così indetto un concorso per bozzetti, e ha vinto quello del pittore Giuseppe Talamoni. Una maschera che ben presto è diventata ufficiale, entrando nel registro delle maschere tradizionali italiane e l’anno prossimo festeggerà i 70 anni. Io sono il secondo Pin Girometta: ho preso il testimone nel 1990 da Enrico Vanetti, che è stato il primo a indossarne il costume, tenendolo per oltre trent’anni. Pin Girometta è un personaggio reale: era un ambulante di merceria che girava per la Valbossa, a vendere alle signore aghi, spilli, bottoni e filo per cucire. Un personaggio tradizionale, che ora sempre meno viene raccontato nelle scuole. Quest’anno però andrò in due scuole materne dove mi hanno invitato»..

«Dobbiamo un doveroso ringraziamento alla famiglia Bosina per l’organizzazione del carnevale ogni anno, per il grande lavoro che c’è dietro – ha commentato l vicesindaco Ivana Perusin – Il comune di Varese sostiene quello che è un evento di comunità ormai sempre più raro, perchè non ci sono piu tanti momenti per trovarsi insieme. Ed un bel momento anche di attrattività, perchè sappiamo che in tanti vengono da fuori città»

Il programma

SABATO 1 MARZO CONSEGNA DELLE CHIAVI DELLA CITTÀ

ore 15 Corteo di apertura del Carnevale, da piazzale Trento (di fronte alla Stazione Nord) fino a Palazzo Estense in via Sacco, con una breve sosta in corso Matteotti per la presentazione ufficile del programma del 32° Carnevale Bosino

da piazzale Trento (di fronte alla Stazione Nord) fino a Palazzo Estense in via Sacco, con una breve sosta in corso Matteotti per la presentazione ufficile del programma del 32° Carnevale Bosino ore 15.30 A Palazzo Estense il sindaco Davide Galimberti darà il via ufficiale al Carnevale 2025 con la Consegna delle chiavi della città al Re Bosino

⠀SABATO 8 MARZO SFILATA DI CARNEVALE

La tradizionale Sfilata di Carnevale di gruppi mascherati e carri allegorici per le vie del centro di Varese è in programma sabato 8 marzo con partenza alle ore 14.30 da via Sacco.

Il corteo si concluderà alle 16.30 in piazza Monte Grappa con il discorso del Re Bosino e le premizazioni dei primi tre classificati su tre categorie: – Carri – Gruppi mascherati – Mascherina d’oro (competizione per bambin dai 3 anni in su cui si accede inviando una foto mascherata all’indirizzo segreteria@famigliabosina.it entro le ore 12 di mercoledì 5 marzo – QUI tutte le info ).

GIOVEDÌ 6 MARZO CARNEVALE SOLIDALE

Quest’anno la Famiglia bosina festeggerà il Carnevale anche giovedì 6 marzo con i bambini dell’Oncoematologia dell’Ospedale Del Ponte e con i ragazzi del Centro diurno Anaconda.