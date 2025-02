Prima infornata di eventi per ravvivare il centro di Busto Arsizio: mercatini, street food e pianoforti

Musica, festa del commercio, mercatini, street food. La giunta di Busto Arsizio risponde con un’infornata unica di approvazioni alle richieste dei commercianti che chiedevano a gran voce una programmazione di eventi spalmata su tutto l’anno.

Su proposta dell’assessore Sabba sono stati programmati una serie di mercatini che ravviveranno le vie del centro a partire dalla fine di marzo fino alla fine di ottobre. A fine febbraio, invece, è previsto il tradizionale appuntamento con lo sbaracco e i pianoforti che invaderanno le vie del centro. L’assessore alla Cultura Manuela Maffioli, inoltre, ha programmato l’ormai consolidato festival musicale celtico BustoFolk e il capodanno celtico (a settembre e ottobre). Di seguito tutte le iniziative.

BUSTO FOLK e CAPODANNO CELTICO

Su proposta dell’assessore Maffioli, la giunta ha deliberato la concessione del patrocinio e un contributo all’Associazione Gens d’Ys – Accademia Danze Irlandesi, per le manifestazioni “BustoFolk 2025” e del “Capodanno Celtico 2025”, in programma al Museo del Tessile, la prima dall’11 al 14 settembre, la seconda il 31 ottobre.

FESTA DELLO SBARACCO

Su proposta dell’assessore Sabba, la giunta ha approvato la sesta edizione della “Festa del Commercio – Sbaracco”, in programma, in collaborazione con ASCOM, Comitato Commercianti Centro Cittadino, Distretto del Commercio e Associazione Commercianti Sacconago, nelle vie e piazze del centro cittadino e dei quartieri nei giorni dal 28 febbraio al 2 marzo. L’ iniziativa permette di offrire alla cittadinanza opportunità di acquisto a prezzi

ribassati, inserendosi nella realizzazione di azioni di marketing a supporto delle attività economiche.

Lo Sbaracco sarà presentato alla stampa insieme all’iniziativa Suonami! lunedì 24 febbraio alle 12.00 in sala giunta.

MERCATINI OCCASIONALI E STREET FOOD – ANNO 2025

Su proposta dell’assessore Sabba, la giunta ha approvato il calendario degli eventi programmati a seguito dell’avviso pubblico finalizzato proprio a raccogliere proposte di questo tipo. In particolare:

•⁠ ⁠“Mercatino – Festival delle Tradizioni Italiane” che si svolgerà dal 28 al 30 marzo 2025 in Piazza S. Maria;

•⁠ ⁠“Mercato Contadino” che si svolgerà il 30 marzo 2025 in Via Bramante;

•⁠ ⁠“Street Food – Festa Siciliana” che si svolgerà dal 4 al 6 aprile 2025 presso il Parco del Museo del Tessile;

•⁠ ⁠“Street food – Antiche Tradizioni del Sud” che si svolgerà dal 25 al 27 aprile 2025 presso il Parco del Museo del Tessile;

•⁠ ⁠“Street food – Pizza Festival” che si svolgerà dal 9 al 11 maggio 2025 presso il Parco del Museo del Tessile;

•⁠ ⁠“Street food – La Puglia che ti piglia” che si svolgerà dal 30 maggio al 2 giugno 2025 presso il Parco del Museo del Tessile;

•⁠ ⁠“Street food – Festival della Carbonara” che si svolgerà dal 6 al 8 giugno 2025 presso il Parco del Museo del Tessile;

•⁠ ⁠“Mercato Contadino” che si svolgerà il 29 giugno 2025 in Piazza Vittorio Emanuele;

•⁠ ⁠“Street food – Viva la Puglia” che si svolgerà dal 26 al 28 settembre 2025 presso il Parco

del Museo del Tessile;

•⁠ ⁠“Mercatino Regionale Abruzzese” che si svolgerà dal 3 al 05 ottobre 2025 in Piazza S. Maria;

•⁠ ⁠“Mercatino Regionale Francese” che si svolgerà dal 17 al 19 ottobre 2025 in Piazza S. Maria.

MERCATINI FEDERCASALINGHE

Su proposta dell’assessore Sabba, la giunta ha approvato il calendario degli eventi programmati dall’Associazione Federcasalinghe per lo svolgimento del tradizionale mercato “SO. FARE”, in programma domenica 16 marzo e domenica 8 giugno in Piazza S. Giovanni.