Progetto Cinema consegna a due studenti dell’Icma le borse di studio e c’è una data ufficiale per il Baff

Saranno Diletta Mancadori e Cristian Biella, studenti del primo anno di regia dell’Istituto cinematografico Antonioni, i beneficiari delle borse di sostegno allo studio promosse, per l’undicesimo anno, dall’associazione Progetto cinema, una realtà formata da cittadini di Busto Arsizio che vogliono bene all’Icma e che sostengono il diritto allo studio di chi sceglie questo tipo di formazione.

L’iniziativa è stata benedetta dall’assessore alla Cultura Manuela Maffioli che ha voluto ringraziare i sostenitori di Progetto Cinema: «Questa iniziativa è un sostegno concreto a chi ha talento, passione e dedizione. Si afferma il fatto che la cultura non sia solo un nobile esercizio del tempo libero ma un obiettivo di vita e di carriera lavorativa. Questa scuola dà immediata collocazione nel mondo dell’immagine in movimento. Il territorio supporta e aiuta questo istituto e i sogni dei suoi studenti».

Gabriele Tosi, invece, è intervenuto per annunciare ufficialmente le date del prossimo Busto Arsizio Film Festival: «Inizia per noi il periodo del conto alla rovescia per il BA Film Festival, 23esima edizione che si svolgerà dal 29 marzo al 5 aprile. Preparatevi a notizie bomba – ha detto alla stampa mentre ai ragazzi -. Godetevelo dalla mattina alla notte. I festival sono gli anelli di congiunzione tra gli spettatori e i professionisti del cinema».

L’Associazione Progetto Cinema ha confermato quindi anche quest’anno il suo impegno a intervenire concretamente per agevolare il percorso formativo degli studenti più meritevoli, appartenenti alla prima fascia di reddito. I contributi di 1.000 euro ciascuno, da intendere come aiuto al pagamento della retta, avranno valenza triennale e verranno confermati di anno in anno, a condizione che l’impegno e i risultati restino elevati.

Gli studenti sono stati scelti al termine di una serie di colloqui che si sono svolti davanti a una commissione guidata da Gigi Chierichetti, presidente dell’associazione, con i consiglieri Cristina Brusadelli e Gabriele Tosi.

«Abbiamo incontrato 7 studenti in totale – ha sottolineato Chierichetti – tutti i candidati che abbiamo visto avrebbero meritato: siamo rimasti colpiti dalla preparazione e dalla motivazione delle ragazze e dei ragazzi, dalla loro passione per il cinema e dai sacrifici che fanno per riuscire a frequentare l’Istituto. Per arrivare alla decisione finale abbiamo tenuto conto anche dei voti ottenuti nei primi esami».

Per l’associazione Progetto Cinema, tra i soci fondatori dell’Istituto Antonioni, erano presenti alla cerimonia anche Ercole Albini e Gianbattista Gallazzi, oltre alla new entry Valentina Picco Bellazzi.