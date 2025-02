Riscopri il potere del cibo con il laboratorio di nutrizione promosso da Varese Corsi 

Il cibo è molto più di semplice nutrimento: è energia, equilibrio e benessere. Ma quante volte le cattive abitudini alimentari e mentali non permettono di raggiungere la forma fisica e mentale ottimale?

Per acquisire maggiore consapevolezza sul potere e sull’impatto del cibo sulla salute del proprio corpo, Varese Corsi ha pensato a un laboratorio di tre lezioni, che prenderà il via da mercoledì 5 marzo, dalle 20:00 alle 21:00.

Con un docente d’eccezione, Alessandro Bonetti, dottore in Nutrizione Umana e nutrizionista di diversi atleti di élite, durante il corso si potrà imparare come nutrirsi in modo consapevole, conoscere i macronutrienti e la loro importanza, utilizzare la curva glicemica per migliorare le abitudini alimentari, comprendere il ruolo del cibo nella prevenzione delle malattie croniche e sviluppare un mindset positivo per accrescere il benessere e l’autostima.

Si tratta quindi di un percorso pratico per imparare a nutrirsi in modo consapevole e migliorare il proprio stile di vita. Per ulteriori informazioni e per iscriversi cliccare qui.