Ruba 500 euro di giacche a Varese e cerca di rivenderle: arrestato

Le telecamere lo riprendono mentre ruba le giacche in uno store di articoli sportivi di Varese, poi l’uomo, straniero, origini brasiliane, classe 2002 esce, e cerca di vendere subito, ma viene fermato.

L’imputato, difeso dall’avvocato Fabrizio Bini, è comparso di fronte al giudice per il rito direttissimo e la convalida dell’arresto.

Il giovane, che ha numerosi e recenti precedenti di polizia e denunce a carico per furti, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Varese.

In aula, il traduttore che ha spiegato i vari procedimenti in corso. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì in piazza Repubblica a Varese al negozio “Cisalfa”: il ragazzo ha tolto le etichette delle giacche “Salomon” dunque aggravando la sua posizione sia per la violenza alle cose, sia perché esse risultavano esposte al pubblico (“alla pubblica fede”).

Poi il sospettato è uscito in piazza Repubblia e ha cercato di vendere il maltolto. “L’ho fatto per mangiare”, ha dichiarato il giovane al giudice Rossana Basile prima che il pubblico ministero Antonia Rombola’ chiedesse convalida dell’arresto e l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di firma.