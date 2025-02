San Valentino sui pattini all’Acinque Ice Arena

L’Acinque Ice Arena di Varese si prepara a celebrare San Valentino con una serata speciale dedicata alle coppie.

Venerdì 14 febbraio, dalle 21.30 alle 24, la pista di pattinaggio si trasformerà in uno spazio romantico, con luci soffuse e musica, offrendo agli innamorati un’esperienza suggestiva.

L’iniziativa vuole offrire un’alternativa originale per festeggiare la giornata degli innamorati, permettendo di pattinare mano nella mano in un’atmosfera pensata per l’occasione. I biglietti sono acquistabili online sul sito ufficiale dell’Acinque Ice Arena per evitare attese alle casse.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito dell’Acinque Ice Arena o seguirne i canali social.