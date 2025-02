Serie C, Pro Patria – AlbinoLeffe: la partita in diretta

La settimana cruciale per la Pro Patria giunge al termine, contro l’AlbinoLeffe adesso conterà solo il campo. Dopo le dimissioni di mister Riccardo Colombo e l’ingresso dei nuovi soci, nel venticinquesimo turno del campionato di sabato 1 febbraio i tigrotti, sprofondati al penultimo posto, affrontano allo Speroni di Busto Arsizio i seriani, squadra settima in classifica ma reduce da due sconfitte nelle ultime tre giornate, l’ultima il pesante 0-3 casalingo inflitto dalla Giana. Fischio di inizio alle ore 15: seguite in diretta dal liveblog di VareseNews il racconto testuale del match, con aggiornamenti minuto dopo minuti. Il live è offerto da Finazzi Serramenti.(Nota bene: attendi qualche secondo il caricamento del live che comparirà ↓ sotto il banner↓): In alternativa, per visualizzare al meglio la diretta CLICCATE QUI)

