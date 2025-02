Si finge un addetto dell’antincendio e tenta di entrare nelle scuole di Castronno, arrestato dai carabinieri

Non è ancora certo che l’uomo fermato questa mattina, martedì 18 febbraio, dai carabinieri della stazione di Castiglione Olona sia lo stesso responsabile di almeno tre intrusioni nelle scuole di Castronno nelle ultime settimane, durante le quali sono stati sottratti indumenti per bambini e, in un caso, un computer.

Quello che è sicuro, però, è che questa mattina l’individuo ha cercato di introdursi con una falsa identità nella scuola primaria Pascoli e nella De Amicis, le scuole medie, di Castronno, fingendosi un tecnico dell’antincendio incaricato di effettuare controlli. Tuttavia, il suo atteggiamento sospetto non è passato inosservato: ha posto numerose domande sugli accessi agli edifici scolastici e ha scattato fotografie di nascosto, insospettendo il personale presente.

Immediatamente allertata, la dirigente scolastica ha contattato il sindaco Giuseppe Gabri, che ha a sua volta richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Nel frattempo, l’uomo – un italiano residente nella zona – è riuscito a rubare il furgoncino di un cantiere e ha tentato di fuggire. La sua corsa, però, è terminata poco dopo sulla strada provinciale, dove i carabinieri lo hanno bloccato mentre si dirigeva verso Gazzada Schianno.

Le indagini sono in corso per verificare se l’uomo possa essere collegato ai precedenti episodi di furto nelle scuole del comune.