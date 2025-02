Si intensificano i controlli della squadra nautica della Polizia di Como

La Polizia di Stato di Como, nel contesto delle attività istituzionali, oltre ad effettuare e implementare costantemente il controllo del territorio su strada, ha tra le sue specialità presenti in provincia, anche la Squadra Acque Interne, un team di poliziotti appositamente addestrati e qualificati presso il Centro di Formazione della Polizia di Stato di La Spezia inseriti nell’organigramma dell’U.P.G.S.P. di Como. Gli agenti della “Squadra Nautica” hanno effettuato, nella mattinata di ieri, nel contesto del quotidiano servizio di pattugliamento e vigilanza lacuale, mirati controlli delle zone portuali e sulle attrezzature affini ad esse, ai punti di scalo e ai natanti di trasporto passeggeri della Navigazione Lago di Como.

Il controllo sugli approdi della navigazione pubblica oltre ad accertare che le norme e le leggi vigenti in materia di Diritto della Navigazione fossero rispettate, hanno permesso agli agenti di salire a bordo di un battello in servizio sulla tratta Como – Varenna ed effettuare un controllo dei passeggeri, assicurando oltre la legalità, una navigazione in totale sicurezza. Sono 34 le persone identificate durante i controlli, 23 delle quali stranieri, che unite alle identificazioni delle volanti su strada, portano ad un totale di quasi 150 persone controllate nella sola giornata. La presenza della Polizia di Stato di Como resta costante anche sulle acque del Lario assicurando, sicurezza e rispetto delle leggi.