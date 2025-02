Stagione regolare agli sgoccioli, la Uyba cerca i tre punti con Roma

Le vittorie al tie-break ottenute in trasferta (la prima a Firenze e la seconda a Perugia) hanno permesso alla Eurotek Busto Arsizio di consolidare il sesto posto nella classifica di Serie A1 e addirittura di mettere nel mirino la quinta piazza, attualmente occupata da Chieri, con le piemontesi che hanno quattro punti di vantaggio.

Una rimonta senza dubbio difficile (con sei punti ancora in palio) ma che le Farfalle possono tentare sfruttando il doppio turno interno: mercoledì 26 (ore 20,30) e sabato 1 (ore 20,30) la Uyba ospiterà infatti Roma e Talmassons, avversarie che occupano le due ultime posizioni in classifica. Rivali da non sottovalutare ma certamente abbordabili per il sestetto di coach Enrico Barbolini che continua a mostrare qualità e solidità.

La SMI Roma della ex Giorgia Zannoni ha raccolto finora 17 punti ed è penultima, anche se sul fronte internazionale hanno effettuato un cammino notevole e disputeranno la finale di Challenge Cup. Barbolini non dovrebbe avere problemi di formazione e presenterà la Eurotek con l’assetto titolare; dall’altro lato della rete invece Cuccarini dovrebbe affidarsi alla diagonale Mirkovic-Adelusi, con Ricli e Schoelz centrali e Salas-Melli schiacciatrici oltre appunto a Zannoni.

«Non ci sono partite scontate e i match di Firenze e Perugia lo hanno confermato» spiega alla vigilia Josephine Obossa. «Per Roma sarà una partita fondamentale in chiave salvezza: dovremo essere più concentrate che mai: vogliamo sfruttare questo doppio turno per chiudere al meglio la regular season».

Eurotek UYBA Busto Arsizio – SMI Roma Volley Busto Arsizio: 1 Howard, 2 Pelloni, 3 Van Der Pijl, 4 Piva, 6 Van Avermaet, 7 Morandi (L2), 8 Lualdi, 10 Sartori, 11 Obossa, 12 Frosini, 14 Kunzler, 18 Lazic, 19 Boldini, 20 Scola. All. Barbolini.

Roma: 1 Provaroni, 2 Salas, 5 Ciarrocchi, 8 Rucli, 9 Adelusi, 10 Cicola, 11 Schoelzel, 12 Mosca, 13 Melli, 14 Zannoni, 17 Mirkovic, 18 Orvosova, 19 Muzi, 23 Costantini. All. Cuccarini.

Programma (12a giornata di ritorno): Wash4green Pinerolo – Reale Mutua Fenera Chieri; Il Bisonte Firenze – Prosecco Doc Imoco Conegliano; Igor Gorgonzola Novara – Megabox Ond. Savio Vallefoglia; Honda Olivero Cuneo – Bergamo; Bartoccini-Mc Restauri Perugia – Cda Volley Talmassons; Eurotek Uyba Busto Arsizio – Smi Roma Volley; Numia Vero Volley Milano – Savino Del Bene Scandicci.

Classifica: Conegliano 71 (24 – 0); Scandicci 57 (19 – 5); Milano 55 (19 – 5); Novara 51 (18 – 6); Chieri 43 (16 – 8); BUSTO ARSIZIO 39 (14 – 10); Bergamo (11 – 13), Vallefoglia 34 (10 – 14); Pinerolo 27 (9 – 15); Perugia (7 – 17), Cuneo (7 – 17) 22; Firenze 19 (6 – 18); Roma 17 (5 – 19); Talmassons 13 (3 – 21).