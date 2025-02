Tenta di estorcere denaro al padre e alla compagna per la droga: a Varese scatta l’arresto

Un’escalation di violenza che ha reso necessario l’intervento della Polizia di Stato. Nella serata del 16 febbraio 2025, intorno alle 20, un giovane di 28 anni, di origine albanese, è stato arrestato in flagranza di reato con l’accusa di tentata estorsione nei confronti del padre e della compagna. Il ragazzo, in preda a una crisi d’astinenza, ha preteso denaro per acquistare droga e, di fronte al rifiuto, ha reagito con insulti, minacce e la distruzione dello specchietto dell’auto della fidanzata.

La chiamata al 112 e l’intervento della Polizia



L’allarme è scattato nel parcheggio dell’ipermercato di Viale Belforte, dove due volanti della Questura di Varese sono intervenute su segnalazione del padre del 28enne. L’uomo, esasperato, ha chiesto aiuto alle Forze dell’Ordine perché il figlio stava dando in escandescenze.

All’arrivo degli agenti, il giovane si è mostrato ostile e aggressivo, rifiutandosi di spiegare le ragioni del suo comportamento e attribuendo tutta la colpa al padre e alla fidanzata, nei confronti dei quali ha continuato a rivolgere insulti e minacce. Dopo ripetute richieste, ha infine consegnato i documenti, ma senza collaborare.

Un incubo per la famiglia



Accompagnato in Questura, il 28enne è stato denunciato dalla compagna, mentre il padre ha ricostruito agli agenti l’incubo che la famiglia stava vivendo da mesi. Le continue richieste di denaro, sempre più pressanti, erano accompagnate da atteggiamenti aggressivi, con scatti d’ira violenti ogni volta che il ragazzo non otteneva ciò che voleva.

L’ennesima crisi, però, ha fatto scattare l’arresto. Dopo aver raccolto le testimonianze e verificato la gravità della situazione, i poliziotti hanno tratto in arresto il 28enne, che è stato trasferito alla Casa Circondariale di Varese in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria.