Tra Italia e Sudamerica: il nuovo concerto del Puccini di Gallarate

Il Conservatorio “Giacomo Puccini” propone un nuovo appuntamento inserito nella stagione concertistica 2025 “Uno squarcio musicale nella Città”.

Giovedì 27 febbraio il Teatro del Popolo di Gallarate propone il concerto “Musica senza confini: dall’Italia all’America Latina con la flautista Ines Sofia Pedrazzoli ed il chitarrista Simone Evar”.

Il concerto, alle 18.30, sarà preceduto da una guida all’ascolto condotta da Elena Maiullari, alle ore 18:00.

PROGRAMMA:

Francesco Molino: Notturno op. 38 per flauto e chitarra

Mario Castelnuovo Tedesco: Sonatina per flauto e chitarra op. 205

Jacques Ibert: Entr’acte per fl. e ch.

Astor Piazzolla: Historia du tango per fl. e ch.

Ines Sofia Pedrazzoli al flauto e Simone Evar alla chitarra presenteranno brani che esaltano i due aspetti del rinnovamento musicale nel XX secolo: da una parte la tradizione colta europea e dall’altra la ricerca del folklore popolare, diventato fonte di primaria ispirazione per molti compositori aperti alle suggestioni etiche. Sentiremo le melodie di Francesco Molino, l’eleganza e la versatilità della scrittura di Castelnuovo Tedesco, la virtuosistica scrittura di Jacques Ibert, per finire con la trascinante vena popolare di Astor Piazzolla, che ci avvolgerà in un tango coinvolgente. Lasciamoci quindi trasportare nelle sonorità colorate e a tratti malinconiche dell’America Latina, senza porre confini alla nostra sensibilità europea.