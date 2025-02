Un Pizza Party a Gazzada Schianno per i ragazzi della Magari Domani Onlus

L’Associazione ARTandCHARITY O.D.V. organizza un PizzaParty, una serata all’insegna del buon cibo e della solidarietà, che si terrà il prossimo 28 febbraio alle ore 20:00 presso il Circolo Risorgimento di Gazzada Schianno.

Per soli 22€ per i soci e 25€ per i non soci, potrete gustare un ricco menù che comprende: Giropizza a volontà, Dolce, una bevanda a scelta (acqua, birra media o bibita), Caffè

Eventuali richieste fuori menù potranno essere saldate direttamente alla cassa.

Prenotazioni aperte fino al 25 febbraio

Per partecipare, è possibile iscriversi:

Presso la sede in via Verdi, 17 a Brunello durante gli orari di apertura: Lunedì 9:30-12:30, Mercoledì 14:30-18:30, Venerdì 9:30-12:30.

Online, compilando il modulo dedicato e pagando tramite PayPal/Carta di credito (clicca qui per il modulo).

Per facilitare l’accesso, è disponibile un ampio parcheggio gratuito presso la Stazione delle Ferrovie dello Stato in Piazza Don Angelo Stoppani.

Un evento per una buona causa

Il ricavato della serata, al netto dei costi, sarà destinato al progetto “DOPO DI NOI” della Cooperativa Magari Domani Onlus di Gazzada Schianno. Questo importante progetto si rivolge a giovani donne e uomini dai 16 ai 35 anni, supportandoli nel percorso verso l’autonomia e l’età adulta attraverso un Servizio di Formazione alle Autonomie.

Per maggiori informazioni

E-mail: info@artandcharity.it

Telefono: Giovanni: 3759109010, Manuela: 3394148303, Ivana: 3471387073