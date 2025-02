Uno striscione per la dignità del nuovo canile alla fine dello spettacolo al teatro di Varese

Si è conclusa con un forte messaggio di impegno e sensibilizzazione la serata benefica organizzata al Teatro di Varese per raccogliere fondi a sostegno del canile cittadino.

L’evento, promosso dalla Lega del Cane Varese, ha visto innanzitutto una grande partecipazione da parte del pubblico, dimostrando ancora una volta l’attenzione della città verso il benessere degli animali. A fine serata però un gruppo di circa trenta volontari ha srotolato uno striscione con la scritta: “Tutela, dignità e benessere per i volontari e i cani del canile di Varese”.

Un gesto simbolico, ma significativo, per attirare l’attenzione delle istituzioni sulla necessità di garantire spazi adeguati e condizioni ottimali nella futura struttura che sorgerà in località Duni, nel rione di Bizzozero.

«Il canile non è solo la casa dei cani che vi trovano rifugio, ma anche il cuore pulsante di chi, ogni giorno, dedica anima, cuore e forze per garantire benessere e dignità – ha detto al pubblico presente in sala la presidente Lega del Cane Varese, Alessandra Calafá – È un luogo di impegno e di speranza, dove ogni volontario fa la differenza nella vita di questi animali. Il canile è anche un presidio sociale, un punto di riferimento per la comunità, un luogo di educazione, sensibilizzazione, inclusione e prevenzione. Speriamo che l’amministrazione comunale si ricordi di questi sguardi durante la progettazione della nuova struttura, perché il futuro del canile deve essere pensato nel rispetto della dignità e del benessere di tutti»

La Lega del Cane Varese, con il supporto del direttivo nazionale, ha inoltre inviato una lettera al sindaco Davide Galimberti offrendo collaborazione per la progettazione del nuovo rifugio: l’associazione auspica infatti un coinvolgimento diretto nella realizzazione della struttura, affinché risponda alle reali esigenze degli animali e dei volontari che ogni giorno operano con dedizione.