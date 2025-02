Varese, ruba vino e champagne al supermercato: arrestato dai Carabinieri

Un passato di abusi di sostanze, qualche birra al giorno, la strada come casa. Una famiglia costruita e poi finita, genitori ancora in vita ma senza aiuti, pasti consumati grazie alle opere di carità.

È il contesto in cui è maturato l’arresto per furto, l’ennesimo di questi tempi, in un supermercato di Varese avvenuto nella giornata di lunedì 24 febbraio. Furto di bottiglie di alcolici da rivendere sottobanco a qualche bar, per arrivare a qualche foglio di banconota da tenere in tasca, o pochi spicci per sbarcare il lunario.

Ma i carabinieri hanno intercettato le richieste di intervento degli inservienti del supermercato e hanno fatto scattare le manette per furto in flagranza. L’uomo, di mezza età, classe 1972, è comparso martedì dinanzi al giudice per l’udienza di convalida dell’arresto e per il rito direttissimo. Ha ammesso di aver rubato vino e champagne all’Esselunga di viale Borri: in tutto sei bottiglie occultate nello zaino e nella giacca passando indisturbato alle casse senza pagare; l’uomo ha diverse denunce a suo carico. L’arresto è stato convalidato e gli è stata applicata la misura cautelare del divieto di dimora a Varese.