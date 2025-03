A Germignaga Francesco Muzzopappa presenta il suo ultimo libro “Santa Maria”

Sabato 15 marzo alla Colonia Elioterapica di Germignaga Francesco Muzzopappa presenterà alle ore 17 il suo libro “ Santa Maria”

Uscito nel settembre 2024, parla di Maria circa sessant’anni, che vuole andare in pensione: capita a molte.

Ma il caso di Maria è un po’ particolare perché lei, come lavoro, fa la Morte. Sono miliardi di anni che programma trapassi – di qualsiasi cosa: esseri umani, piante, animali, intere specie – e che sia andata in burnout non è una gran sorpresa. Per l’INPS, però, è uno shock e l’unica risposta che riescono a inventarsi è che per sbrigare la sua pratica occorrerà un po’ di tempo. Il libro racconta i suoi sentimenti, i tentativi per arrivare all’obiettivo raccontati in modo molto diretto e coinvolgente.