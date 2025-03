Al Carrefour di Gallarate sette ragazzi con autismo entrano nel mondo del lavoro

Sette ragazzi con disabilità dello spettro autistico entrano nel mondo del lavoro, tra gli scaffali del Carrefour di viale Milano a Gallarate.

È il risultato – o il punto di partenza – del progetto “Autismo al Lavoro” promosso dal Centro per l’autismo TerraLuna, con la collaborazione di Enaip Lombardia, associazione Officina 025 e, appunto, il Carrefour di viale Milano.

L’iniziativa nasce grazie a un bando della Provincia di Varese dedicato a progetti pilota per l’accompagnamento al lavoro di giovani con disabilità dello spettro autistico, con l’obiettivo di aiutarli a sviluppare competenze professionali e una maggiore autonomia nella vita quotidiano. Nel quadro di questa collaborazione, Carrefour Italia ha messo a disposizione, appunto, l’ipermercato di viale Milano a Gallarate per offrire un’esperienza di tirocinio formativo strutturata che permetterà ai ragazzi e alle ragazze di sperimentare il contesto lavorativo.

Sono sette i ragazzi – fra i 16 e i 29 anni – che lunedì mattina hanno iniziato un percorso di tirocinio finalizzato all’assunzione, che li ha seguiti nella fase di formazione e da un tutor aziendale dedicato. Per favorire il loro inserimento, tutti i collaboratori del punto vendita Carrefour di viale Milano hanno seguito un percorso di formazione specifica che permetterà loro di interagire al meglio con i nuovi colleghi.

«Siamo orgogliosi di collaborare con il Centro per l’Autismo TerraLuna a questa iniziativa, che rappresenta un ulteriore passo nel nostro impegno per un ambiente di lavoro sempre più inclusivo e accessibile», le parole di Francesca Lai, De&I Manager di Carrefour Italia. «Siamo convinti che il valore di un’azienda risieda anche nella sua capacità di accogliere e valorizzare la diversità, e che esperienze come questa arricchiscano non solo i partecipanti, ma l’intera comunità aziendale. Questa collaborazione, resa possibile grazie all’impegno della Fondazione Enaip Lombardia e della Provincia di Varese, ci permette di offrire a questi giovani un’esperienza lavorativa che valorizza realmente le loro capacità».

La collaborazione con TerraLuna si inserisce nel più ampio impegno di Carrefour Italia per la valorizzazione della diversità e l’inclusione, ad esempio a Udine, dove alcuni adulti con autismo sono coinvolti nelle attività di organizzazione degli scaffali e controllo delle scadenze dei prodotti, favorendone l’integrazione nel mondo del lavoro.

Lo stesso tipo di attività è proposto ai sette ragazzi di Gallarate. «La verifica delle scadenze per noi è una attività molto importante, così come la sistemazione dei prodotti sugli scaffali» racconta Chiara Simeoni, hr regionale Carrefour, affiancata da Fabrizio Lumia, responsabile dell’ipermercato. «Una attività che richiede attenzione ma che a loro piace».

Grande soddisfazione è espressa da Vanna Barca, per Fondazione Bellora – TerraLuna: «Sembrava una cosa impossibile avviare questo tirocinio» ha detto, raccontando il complesso percorso di selezione e formazione. «Grazie a Germano Cagniney di Officina 025 siamo entrati in contatto con Carrefour: TerraLuna ha selezionato i sette ragazzi, avendo preso in considerazione le loro capacità e inclunazioni. La formazione è stata scolta da Enaip per la parte tecnica e TerraLuna per lo sviluppo delle competenze».

«Abbiamo organizzato una preparazione di questo i ragazzi per formarli: 150 ore in aula presso TerraLuna, su sicurezza, comunicazione» dice Marta De Palma, sempre di Terraluna. Ogni quindici giorni abbiamo fatto poi una lezione per raccogliere i dubbi e le fatiche dei ragazzi, preparando anche le situazioni che i ragazzi si sarebbero trovati ad affrontare». Un’altra parte, più tecnica, è stata fatta da Enaip Busto, presente alla “cerimonia” di ingresso dei ragazzi con Laura Ferioli e Matteo Roncoroni.