Al Premio Città di Gallarate un finanziamento da 74mila euro dalla Regione

Regione Lombardia finanzia la cultura sui territorio e arrivano 74mila euro per il Premio Città di Gallarate, istituzione di lungo corso nel campo delle arti visive che si prepara alla 28esima edizione.

L’assessora regionale alla Cultura, Francesca Caruso, durante l’incontro nella giornata di ieri a Palazzo Lombardia con i beneficiari della prima finestra del bando ‘Olimpiadi della Cultura’, che prevede un investimento complessivo di tre milioni di euro. (Foto: Lombardia Notizie)

«Con questo bando Regione Lombardia compie un passo concreto verso Milano-Cortina 2026, sostenendo sedici progetti che uniscono eccellenza culturale e radicamento nei territori. Sin dall’inizio credevamo che i Giochi non dovessero limitarsi a un grande evento sportivo, ma diventare un’occasione per valorizzare l’identità profonda della Lombardia. Un’identità che si esprime anche nel patrimonio culturale interpretato dai progetti che oggi premiamo».

Nel percorso di accesso ai Giochi si inserisce anche ‘Visual Identity’, il progetto ideato con Triennale Milano che accompagnerà tutte le iniziative culturali da febbraio 2025 a marzo 2026.

«L’obiettivo – ha aggiunto Caruso – è costruire una narrazione visiva coerente con i valori olimpici, capace di dare riconoscibilità, forza comunicativa e unità alle azioni culturali diffuse sul territorio. Un linguaggio condiviso che parla di sport, cultura e sostenibilità.

«Quello che stiamo costruendo – ha concluso – è un modello virtuoso: un’alleanza tra istituzioni, cultura e territori. La qualità dei progetti conferma la bontà della strada intrapresa».

La seconda finestra del bando resta aperta fino al 3 aprile.

I vincitori della prima finestra del bando

Bergamo

– Il vuoto. Bergamo Arte Contemporanea-Aps; titolo progetto: ‘Scie, segni e ricordi di montagna. La baita dei ricordi. Contributo concesso: 88.840 euro.

Albino; titolo progetto: ‘Il villaggio olimpico delle biblioteche’. Contributo concesso: 100.000 euro.

Brescia

– Il Telaio – Società Cooperativa Sociale Onlus; titolo progetto: ‘Che spettacolo le Olimpiadi!’. Contributo concesso: 100.000 euro.

– Fondazione Pietro Malossi; titolo progetto: ‘Olimpiarte: una gara di stili! Festival itinerante del gioco inclusivo nei territori di Ospitaletto, Ome, Londrino’. Contributo concesso: 93.733 euro.

– Fondazione Brescia Musei; titolo progetto: ‘La vittoria dell’atleta’. Contributo concesso: 90.000 euro.

Come

– Associazione lirica e concertistica italiana AS.LI.CO ; titolo progetto: ‘La montagna va in scena: cultura e Olimpiadi: binomio di inclusione e sostenibilità’. Contributo concesso: 100.000 euro.

Mantova

– Segni d’infanzia Associazione Artistica e Culturale; titolo progetto: ‘Gioco di squadra 12 mesi di eventi culturali in Lombardia verso Milano Cortina 2026, per educare le nuove generazioni alla pace e alla collaborazione attraverso cultura e sport’. Contributo concesso: 100.000 euro.

Milano

– Incontra Digital Communication srl Impresa Sociale; titolo progetto: ‘Visioni olimpiche’. Contributo concesso: 100.000 euro.

– Fondazione Museo di Fotografia Contemporanea; titolo progetto: ‘Scenari alpini. Paesaggi e comunità della Lombardia fra tradizioni e futuro’. Contributo concesso: 98.490 euro.

– Casa Testori Associazione Culturale; titolo progetto: ‘Mai soli’. Contributo concesso: 100.000 euro.

– Associazione Cattolica Esercenti Cinema – ACEC – Diocesi di Milano; titolo progetto: ‘Le Olimpiadi della Cultura nelle Comunità’. Contributo concesso: 73.000 euro.

– Associazione Teatro della Cooperativa; titolo progetto: ‘Fair play. Quando il gioco si fa duro’. Contributo concesso: 98.000 euro.

-Legnano; titolo progetto: ‘Attiva.mente’. Contributo concesso: 100.000 euro.

Pavia

– Comune di Pavia; titolo progetto: ‘I Visconti tra scacchi e sport nel castello e nel parco visconteo’. Contributo concesso: 98.000 euro.

Sondrio

-Orchestra Antonio Vivaldi; titolo progetto: ‘Olimpiadi 2026: un ponte tra popoli e culture’. Contributo concesso: 85.937 euro.

Varese

– Premio nazionale ‘Arti visive Città di Gallarate’; titolo progetto: ‘Orizzonti in movimento. XXVIII edizione del Premio Gallarate tra passato e futuro’. Contributo concesso: 74.000 euro.