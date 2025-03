Al via i lavori in via Matteotti, dal 27 marzo cambia la viabilità nel centro di Malnate

A partire da giovedì 27 marzo fino al 16 giugno 2025, il Comune di Malnate ha disposto importanti modifiche alla viabilità in relazione ai lavori di riqualificazione e realizzazione del percorso ciclopedonale in via Matteotti, la strada che collega il centro cittadino alla stazione.

In particolare, ci sarà il divieto di transito e di sosta in via Matteotti, nel tratto compreso tra l’incrocio con via De Mohr e quello con via Verdi; il transito sarà consentito esclusivamente ai residenti e agli esercenti della zona, compatibilmente con le esigenze operative del cantiere.

L’accesso al parcheggio di via Verdi sarà possibile da via Grandi, mentre l’uscita sarà consentita anche su Via Matteotti.

Via De Mohr vedrà invertito il senso di marcia, che sarà quindi diretto verso viale Trieste. Proprio in Viale Trieste, nel tratto compreso tra Piazza Luraschi e l’incrocio con Via De Mohr, sarà istituito il doppio senso di circolazione. In questa zona sarà inoltre in vigore il divieto di sosta su entrambi i lati della carreggiata.

Per quanto riguarda la viabilità secondaria, sarà istituito l’obbligo di svolta a destra per i veicoli provenienti da via Besani su viale Trieste, e l’obbligo di svolta a sinistra per quelli provenienti da via Libia su via De Mohr.