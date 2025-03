Attaccavano volantini per la manifestazione contro il riarmo, tre giovani denunciati dalla Polizia a Busto Arsizio

Tre militanti vicini al gruppo Tanuki, impegnati nell’affissione di alcuni manifesti in giro per il centro cittadino a Busto Arsizio, sono stati fermati nella notte tra il 28 e il 29 marzo da una Volante del Commissariato di Polizia di Busto Arsizio.

I tre giovani sono stati perquisiti e portati negli uffici di via Ugo Foscolo per l’identificazione e la denuncia. Uno di loro, infatti, aveva un coltello con lama a scatto (un coltellino svizzero nella versione dei militanti, ndr) che gli è costato la denuncia di porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Gli agenti hanno anche sequestrato il materiale informativo e i volantini che annunciavano la manifestazione contro il riarmo europeo, la Nato e il Decreto Sicurezza ddl 1660 che si svolgerà sabato 5 aprile alle 15 con partenza da piazza Garibaldi.

La notizia del controllo e della successiva denuncia è stata diffusa dagli stessi organizzatori del corteo che parlano di «azione intimidatoria e repressiva da parte della Polizia» e aggiungendo di aver trovato anche due gomme dell’auto tagliate una volta usciti dal commissariato.

Dal commissariato fanno sapere che, effettivamente, gli agenti sono intervenuti e hanno denunciato uno dei tre per il possesso del coltello nell’ambito dei servizi di controllo del territorio contro vandalismi vari. Il controllo, sempre secondo fonti del commissariato, non avrebbe nulla a che vedere con eventuali danneggiamenti all’auto dei tre militanti di cui non si ha notizia di denuncia.