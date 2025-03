Come è cambiato il museo: giornata di studi promossa da AMACI

La quinta edizione della Giornata di Studi online organizzata ogni anno in primavera da AMACI – Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani si svolgerà venerdì 28 marzo 2025, dalle ore 9.30 ed ha come titolo Studiare al Museo/Studiare il Museo.

L’incontro a cura di Elisabetta Barisoni, Dirigente Area Musei della Fondazione Musei Civici di Venezia, ed Emma Zanella, Direttrice del MA*GA, si propone come un’importante occasione di riflessione sui profondi cambiamenti che stanno interessando i musei d’arte contemporanea, la loro missione e le modalità operative nel contesto attuale.

Il Museo si configura come un luogo di complessità: colleziona, conserva, interpreta ed espone il patrimonio culturale, materiale e immateriale, svolgendo un ruolo cruciale anche nella ricerca e nella formazione attraverso il dialogo costante con università, accademie, istituti AFAM (Alta formazione artistica, musicale e coreutica), artiste e artisti, studenti, ricercatrici e ricercatori.

Dentro alle maglie di queste relazioni il Museo è esso stesso oggetto di studio per il patrimonio che custodisce, per i progetti di valorizzazione e di educazione che promuovono il coinvolgimento dei pubblici e, non da ultimo, per le pratiche artistiche che mettono il museo al centro del proprio operato. Questo stato dell’arte si riflette anche sulla posizione delle artiste e degli artisti che sempre più si propongono come ricercatrici e ricercatori sui temi del contemporaneo, del patrimonio, dell’educazione e delle relazioni, fino a entrare nei diversi ambiti museali per rileggerli e riproporli con modalità non scontate e non tradizionali.

Partendo da queste premesse, la quinta Giornata di Studi AMACI mira a favorire il confronto tra esperte ed esperti del settore, con l’obiettivo di individuare buone pratiche che riconoscano il ruolo formativo dei Musei e ne rafforzino le sinergie con il Ministero della Cultura, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, le università, gli istituti AFAM e altre istituzioni che vedono nei Musei un interlocutore strategico per percorsi di formazione e alta formazione.

Le tre sessioni previste saranno introdotte da un’indagine preliminare che analizzerà lo stato dei Musei AMACI in relazione ai temi proposti. I panel vedranno la partecipazione di professioniste e professionisti dei Musei AMACI, esperti del settore, rappresentanti istituzionali del Ministero della Cultura e del Ministero dell’Istruzione e del Merito, nonché esponenti del mondo accademico e artistico.

Partecipazione gratuita, previa iscrizione a questo link

Leggi il programma